  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
3
Hollanda'dan Türkiye'ye gönderildi! İçinden çıkanlar...

2021-02-23 16:40:56
Hollanda'dan Türkiye'ye gönderildi! İçinden çıkanlar...

Hollanda'dan Türkiye'ye posta yoluyla sokulmak istenen paketten çıkanlar şoke etti.

#1
Foto - Hollanda’dan posta yoluyla Çorum’a gönderilen uyuşturucu madde, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hollanda’dan Çorum’un Dodurga ilçesine posta yolu ile uyuşturucu madde gönderildiğini tespit etti.

Hollanda’dan posta yoluyla Çorum’a gönderilen uyuşturucu madde, polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hollanda’dan Çorum’un Dodurga ilçesine posta yolu ile uyuşturucu madde gönderildiğini tespit etti.

#2
Foto - Bunun üzerine operasyon düzenleyen narkotimler, Dodurga’da 2 kişiyi içerisinde uyuşturucu bulunan zarf ile birlikte yakaladı. Yapılan aramada 60 adet (liserjik asit dietilamid) maddesi emdirilmiş kullanıma hazır halüsüonejik madde ele geçirildi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen narkotimler, Dodurga’da 2 kişiyi içerisinde uyuşturucu bulunan zarf ile birlikte yakaladı. Yapılan aramada 60 adet (liserjik asit dietilamid) maddesi emdirilmiş kullanıma hazır halüsüonejik madde ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ithal etme” suçundan Osmancık Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizin geleceği, yarınlarımızın teminatı gençlerimizi zehirleme niyetindeki şahıs ve örgütlerle mücadelemiz aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Son seçim anketinde bomba patladı! İki partiye büyük şok
Siyaset

Son seçim anketinde bomba patladı! İki partiye büyük şok

Areda Araştırma Şirketi, Ocak ayına ilişkin yaptığı seçim anketini kamuoyu ile paylaştı. Anket sonucuna Cumhur İttifakı yüzde 53'ün üzerind..
Rusya ve İran çatıştı! Yaralı askerler var
Dünya

Rusya ve İran çatıştı! Yaralı askerler var

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Rusya ile İran güçleri arasında çatışma çıktı. Meydana gelen olayda yaralıların olduğu bildiriliyor...
İran'dan kriz çıkaracak adım! Kardeş ülkede saldırı düzenlendi
Dünya

İran'dan kriz çıkaracak adım! Kardeş ülkede saldırı düzenlendi

Pakistan sınır hattında bulunan Panjgur bölgesindeki tüccarlara İran güçleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 10 kişi ölürken çok sayıda ki..
Türkiye için bu mutlaka şart! Stratejik plan, hedefleri yok edecek
Teknoloji

Türkiye için bu mutlaka şart! Stratejik plan, hedefleri yok edecek

Türkiye anti-balistik füze geliştirmek için hızla çalışmalara başladı. Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, 'Anti-balistik füze gelişti..
PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...
Gündem

PKK bu sefer bakın kimden yardım istemiş! Hem de SİHA'lar için...

FETÖ'cü silah tüccarı YPG işbirliğini anlattı. Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü Gürbüz Sevilay, PKK'lılarla silah ticaretini ve iki terör örg..
AK Parti'den Merkez Bankası rezervi açıklaması
Ekonomi

AK Parti'den Merkez Bankası rezervi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Merkez Bankası rezervleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay