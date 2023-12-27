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Spor
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Hocam bi sussan artık olmaz mı? Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş uyarısı: Kırgın ayrıldım

2023-12-27 10:32:23
Hocam bi sussan artık olmaz mı? Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş uyarısı: Kırgın ayrıldım

Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'tan kırgın ayrıldım ama Beşiktaş'a kırgın değilim. Oradaki kişilere kırgınım" dedi.

#1
Foto - Hocam bi sussan artık olmaz mı? Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş uyarısı: Kırgın ayrıldım

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Bu yenilginin ardından Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la da yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlı takımın başında ikinci dönemini geçiren Çalımbay'ın bu serüveni sadece 7 maç sürdü.

#2
Foto - Hocam bi sussan artık olmaz mı? Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş uyarısı: Kırgın ayrıldım

Vedasının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çalımbay, bu kez de Radyospor'a konuştu.

#3
Foto - Hocam bi sussan artık olmaz mı? Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş uyarısı: Kırgın ayrıldım

Deneyimli isim, sözlerine şu şekilde başladı: Ben Beşiktaş olayına girmek istemiyorum artık. O yüzden konuşmak istemiyorum Beşiktaş'la ilgili. Kısa bir süreç oldu. Hiçbir antrenör o kadar süreç için mukavele yapmaz. Ben sadece Beşiktaş olduğu için yaptım. Onlara söz verdiğim için yaptım. O kadar. O süre bitti ve ben de bıraktım. O kadar.

#4
Foto - Hocam bi sussan artık olmaz mı? Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş uyarısı: Kırgın ayrıldım

Çalımbay, açıklamalarını şöyle sürdürdü: Oraya girmesek, başka bir şey konuşsak daha iyi olur. Ben Beşiktaş'la ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Oraya da zarar olur, bana da zarar olur bir şeyler konuştuğumuz zaman. Ben bıraktım artık. Ben girmek istemiyorum. Alıyorlar, büyütüyorlar bir şeyi. Ben oraya Beşiktaş sevgisinden dolayı gittim, anlamıyorlar. Getirsin bir tane antrenörü 2-3 haftalık göreyim. Ben sadece söz verdiğim için yaptım." "Bu sezon kesinlikle takım çalıştıracağım" Bu sezon takım çalıştıracağını belirten Çalımbay, sözlerine şu şekilde devam etti: Beşiktaş'tan önce 5-6 teklif vardı. Kabul etmedim ben. Bu sezon kesinlikle takım çalıştıracağım. Bayağı hırslı olarak çalıştıracağım, öyle böyle değil. İyi bir teklif gelirse tabii ki.

#5
Foto - Hocam bi sussan artık olmaz mı? Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş uyarısı: Kırgın ayrıldım

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı değerlendiren tecrübeli isim, şunları dedi: Ligin seyri bu sene ikiye, üçe bölündü gibi. İkinci yarıda düşmeye oynayanlar olacak, orta sırada olanlar olacak ve Fenerbahçe ile Galatasaray gayet iyi gidiyor. O maçla ilgili, Süper Kupa'nın başka bir ülkede oynanması biraz tuhaf geliyor. Fenerbahçeli, Galatasaraylı kendi takımını görmek ister ama orada oldu. Bunda da kulüplerin menfaati ve Türkiye'nin menfaati oldu tahminime göre. Değişik bir maç olacak. Derbiyi izledim. Aslında ikisi de yenmek istiyordu ama birbirlerine fırsat vermediler. Her türlü tedbiri almışlardı. Birbirine izin vermediler. Gayet derbi maçı gibi oldu. Kendilerine bir zarar vermeden bitirdiler maçı.

#6
Foto - Hocam bi sussan artık olmaz mı? Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş uyarısı: Kırgın ayrıldım

Beşiktaş'tan kırgın ayrıldığını söyleyen Rıza Çalımbay, açıklamalarını şöyle noktaladı: Beşiktaş'tan kırgın ayrıldım ama Beşiktaş'a kırgın değilim. Oradaki kişilere kırgınım. Başka bir şeye kırgın değilim. Taraftara, oyunculara teşekkür ettim, hepsine teşekkür ettim yani.

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