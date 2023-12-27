Hocam bi sussan artık olmaz mı? Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş uyarısı: Kırgın ayrıldım

Çalımbay, açıklamalarını şöyle sürdürdü: Oraya girmesek, başka bir şey konuşsak daha iyi olur. Ben Beşiktaş'la ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Oraya da zarar olur, bana da zarar olur bir şeyler konuştuğumuz zaman. Ben bıraktım artık. Ben girmek istemiyorum. Alıyorlar, büyütüyorlar bir şeyi. Ben oraya Beşiktaş sevgisinden dolayı gittim, anlamıyorlar. Getirsin bir tane antrenörü 2-3 haftalık göreyim. Ben sadece söz verdiğim için yaptım." "Bu sezon kesinlikle takım çalıştıracağım" Bu sezon takım çalıştıracağını belirten Çalımbay, sözlerine şu şekilde devam etti: Beşiktaş'tan önce 5-6 teklif vardı. Kabul etmedim ben. Bu sezon kesinlikle takım çalıştıracağım. Bayağı hırslı olarak çalıştıracağım, öyle böyle değil. İyi bir teklif gelirse tabii ki.