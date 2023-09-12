Hobi olarak başlamıştı, şimdi ticarete döktü! Bunu yaparak servet kazanıyor! Bu nasıl iş böyle

Özellikle hastalıklara karşı özel filizlerin olduğunu belirten Tokuri, "Salatalarımızın üzerine tutam tutam eklediğimiz zaman hem estetik ve aroma hem de besin değeri olarak öğünümüzü yükseltmiş oluyoruz. Bazı hastalıklara karşı özel filizler var. Örneğin brokoli filizi. İçerdiği sülforafan maddesi nedeniyle çok popüler. Sülforafan normal brokolide de var. Kanser hastaları onu da tüketmeli. Sülforafanın kansere karşı etkinliği makalelerle kanıtlanmış." dedi. Genellikle şefler, sağlıklı beslenenler, diyet yapanlar ve sporcuların müşterileri arasında olduğunu belirten Tokuri, mikro yeşilliklerin yemeklerin estetiğini, aromasını ve besin değerini artırdığını belirtti.