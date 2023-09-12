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Hobi olarak başlamıştı, şimdi ticarete döktü! Bunu yaparak servet kazanıyor! Bu nasıl iş böyle

2023-09-12 09:54:24
Hobi olarak başlamıştı, şimdi ticarete döktü! Bunu yaparak servet kazanıyor! Bu nasıl iş böyle

Hobi olarak başladığı işi ticarete döktü! Topraksız tarım yaparak servet kazanıyor! Pozitif yönleriyle topraksız tarım gündem oldu. Besin değerleri kırk kat daha fazla! Kendi mesleğini bırakıp bu işe yöneldi... 15 yıllık peyzaj mimarlığı kariyerinin ardından permakültür çalışmalarına ilgi duyan Fırat Can Tokuri, şehirde tarım uygulamalarını araştırdı. Mesleğini bırakarak kendi daire­sini Kadıköy'de dikey tarım alanına dönüştüren Tokuri, bal mumu kaplı kumaşları saksı, yerli kenevir liflerini ise toprak yerine kullanarak turp, lahana, pancar, bezelye, brokoli, ay çekirdeği ve rezene gibi sebzelerin mikro yeşillik üretimine geçti. Bu yenilikçi yaklaşım, özellikle şefler ve sağlıklı beslenmeye önem verenler arasında büyük ilgi uyandırdı.

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Foto - Hobi olarak başlamıştı, şimdi ticarete döktü! Bunu yaparak servet kazanıyor! Bu nasıl iş böyle

Mikro yeşilliklerin, normal boyuttaki bitkilere kıyasla besin değerlerinin ortalama 40 kat fazla olduğunu belirten Tokuri, bazı örneklerde bu oranın 250-300 kata kadar çıktığını ifade etti. Aromalarının yoğunluğuna dikkat çeken Tokuri, bu mikro yeşilliklerin Türkiye'de tamamen ekolojik, kompostlanabilir ve yerli tohumlar kullanılarak üretildiğini vurguladı. Tarım alanında yoğun kimyasal kullanımının toprak kirliliğine sebep olduğuna ve salma sulama sorunlarının hala devam ettiğine işaret eden Tokuri, topraksız tarımın su tasarrufu sağladığını, aynı suyun sirkülasyonu sayesinde daha etkin kullanıldığını belirtti. Ayrıca, topraksız üretimde zararlı böceklerin olmadığını ve steril bir ortamın korunabildiğini ekledi.

#2
Foto - Hobi olarak başlamıştı, şimdi ticarete döktü! Bunu yaparak servet kazanıyor! Bu nasıl iş böyle

Teknik değerleri ayarlanabilir led ışıkların kullanıldığı üretim alanında, bitkilere kış aylarında dahi günde 16 saat güneş ışığı sağlandığını belirten Tokuri, böylece yılın her döneminde bitkilerin yetiştirilebildiğini ifade etti. Tokuri, mikro yeşilliklerin takviye gıda olarak düşünülmesi gerektiğini, normal diyetlere eklenerek öğünlerin kalitesinin artırılabileceğini söyledi.

#3
Foto - Hobi olarak başlamıştı, şimdi ticarete döktü! Bunu yaparak servet kazanıyor! Bu nasıl iş böyle

Özellikle hastalıklara karşı özel filizlerin olduğunu belirten Tokuri, "Salatalarımızın üzerine tutam tutam eklediğimiz zaman hem estetik ve aroma hem de besin değeri olarak öğünümüzü yükseltmiş oluyoruz. Bazı hastalıklara karşı özel filizler var. Örneğin brokoli filizi. İçerdiği sülforafan maddesi nedeniyle çok popüler. Sülforafan normal brokolide de var. Kanser hastaları onu da tüketmeli. Sülforafanın kansere karşı etkinliği makalelerle kanıtlanmış." dedi. Genellikle şefler, sağlıklı beslenenler, diyet yapanlar ve sporcuların müşterileri arasında olduğunu belirten Tokuri, mikro yeşilliklerin yemeklerin estetiğini, aromasını ve besin değerini artırdığını belirtti.

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