2023-09-12 09:54:24 Hobi olarak başlamıştı, şimdi ticarete döktü! Bunu yaparak servet kazanıyor! Bu nasıl iş böyle
Hobi olarak başladığı işi ticarete döktü! Topraksız tarım yaparak servet kazanıyor! Pozitif yönleriyle topraksız tarım gündem oldu. Besin değerleri kırk kat daha fazla! Kendi mesleğini bırakıp bu işe yöneldi... 15 yıllık peyzaj mimarlığı kariyerinin ardından permakültür çalışmalarına ilgi duyan Fırat Can Tokuri, şehirde tarım uygulamalarını araştırdı. Mesleğini bırakarak kendi dairesini Kadıköy'de dikey tarım alanına dönüştüren Tokuri, bal mumu kaplı kumaşları saksı, yerli kenevir liflerini ise toprak yerine kullanarak turp, lahana, pancar, bezelye, brokoli, ay çekirdeği ve rezene gibi sebzelerin mikro yeşillik üretimine geçti. Bu yenilikçi yaklaşım, özellikle şefler ve sağlıklı beslenmeye önem verenler arasında büyük ilgi uyandırdı.