Hobi olarak başladı! Şimdi paraya para demiyor... Irak, Azerbaycan ve Suriye'den talep yağıyor

Süs tavuğu yetiştiriciliği yaptığını anımsatan Volkan Özcan, "Evde çocuklarıma doğal yumurta yedirme hevesiyle başladı. Süs tavuklarını gördüm bundan 4 yıl önce, 'süs tavuğu yumurtası yiyelim' dedim. Hani biraz lükse kaçmış gibi oldu ama dedim bu da yeniyor, o da yeniyor köy tavuğu yumurtası veya doğal yumurta. Daha sonra bir çift süs tavuğu aldım, merak ettim. Onun sonucunda heves arttı. Süs tavukçuluğunu o zamana kadar bilmiyordum, süs tavukçuluğu diye bir sektör olduğun öğrendim. Müstakil de evim var, çeşitli kümesler yapmaya başladım. Tahta kümesler yaptım, sağlıksız olduğunu öğrendim. Demir kümeslere dönmeye başladım. Kümeslerimi daha profesyonelleştirmeye kara verdim. Şuanda toplam 25 farklı ırkımız bulunuyor. Buna istinaden 250 anaç hayvanımız var.