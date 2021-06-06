Hobi olarak başladı hayatını değiştirdi

Kısa sürede bu kadar ilgiyi beklemediklerini belirten Aydemir, "Gerek yurt içi gerek yurt dışından yoğun bir talep var. Şu anda çay üretimine başladık. Şurubu yapılıyor, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Talep çok. Kullanım alanları da çok fazla. Soğanından çiçeğine kadar para ediyor. Poleni ile yağının kilosu 5 bin avrodan satılıyor" dedi.