2024-01-30 03:11:55 Hizbullah'tan siyonistlere ağır darbe
İsrail zulmüne karşı direniş gösteren Hizbullah Hareketi İsrail'e ait hedeflere 13 saldırı düzenledi.
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İsrail zulmüne karşı direniş gösteren Hizbullah Hareketi İsrail'e ait hedeflere 13 saldırı düzenledi.
İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik tacizlerine cevap veren Hizbullah siyonistlere ait 13 hedefi vurdu.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, son 24 saat içerisinde İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzilerine İran yapımı füzeler ve farklı silahlarla 13 saldırı düzenledi.
Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in 120 kilometrelik sınır hattı üzerinde yer alan askeri mevzilerine düzenlediği saldırılar hakkında son 24 saat içerisinde farklı açıklamalar yayımladı.
Bir açıklamada, İsrail'in sınır bölgesinde yer alan Birket Rişe, Hadab Yarin, Biranit ve El-Cerdah askeri mevzilerinin "Burkan füzesi" ile vurulduğu ifade edildi.
Hizbullah'tan gün içerisinde yapılan başka bir açıklamada da Biranit, Ramim ve Cel el-Alem mevzisinin "Falag-1" füzesi, Mitat, Hunin, Et-Tahyat ve Es-Smaki'nin güdümlü füze, Metula ve Zirit mevzilerinin "uygun silahlarla" hedef alındığı belirtildi.
İsrail ile Lübnan'ın güneyinde çatışan Hizbullah ayrıca son 24 saatte yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
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