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Dünya
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Hizbullah'tan siyonistlere ağır darbe

2024-01-30 03:11:55
Hizbullah'tan siyonistlere ağır darbe

İsrail zulmüne karşı direniş gösteren Hizbullah Hareketi İsrail'e ait hedeflere 13 saldırı düzenledi.

#1
Foto - Hizbullah'tan siyonistlere ağır darbe

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik tacizlerine cevap veren Hizbullah siyonistlere ait 13 hedefi vurdu.

#2
Foto - Hizbullah'tan siyonistlere ağır darbe

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, son 24 saat içerisinde İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzilerine İran yapımı füzeler ve farklı silahlarla 13 saldırı düzenledi.

#3
Foto - Hizbullah'tan siyonistlere ağır darbe

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in 120 kilometrelik sınır hattı üzerinde yer alan askeri mevzilerine düzenlediği saldırılar hakkında son 24 saat içerisinde farklı açıklamalar yayımladı.

#4
Foto - Hizbullah'tan siyonistlere ağır darbe

Bir açıklamada, İsrail'in sınır bölgesinde yer alan Birket Rişe, Hadab Yarin, Biranit ve El-Cerdah askeri mevzilerinin "Burkan füzesi" ile vurulduğu ifade edildi.

#5
Foto - Hizbullah'tan siyonistlere ağır darbe

Hizbullah'tan gün içerisinde yapılan başka bir açıklamada da Biranit, Ramim ve Cel el-Alem mevzisinin "Falag-1" füzesi, Mitat, Hunin, Et-Tahyat ve Es-Smaki'nin güdümlü füze, Metula ve Zirit mevzilerinin "uygun silahlarla" hedef alındığı belirtildi.

#6
Foto - Hizbullah'tan siyonistlere ağır darbe

İsrail ile Lübnan'ın güneyinde çatışan Hizbullah ayrıca son 24 saatte yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

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