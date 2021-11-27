  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Hız motosikletiyle çarpışan aracın sürücüsü kaçtı

2021-11-27 19:11:01
Hız motosikletiyle çarpışan aracın sürücüsü kaçtı

Karaman'da otomobille çarpışan hız motosikletinin sürücüsü ağır yaralandı.

#1
Foto - Furkan Bulut (23) yönetimindeki 01 AFP 010 plakalı hız motosikleti, Alacasuluk Mahallesi 100. yıl bulvarında sürücüsü öğrenilemeyen 70 AY 747 plakalı otomobille çarpıştı.

Furkan Bulut (23) yönetimindeki 01 AFP 010 plakalı hız motosikleti, Alacasuluk Mahallesi 100. yıl bulvarında sürücüsü öğrenilemeyen 70 AY 747 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#3
Foto - Otomobil sürücüsü ise hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçtı.

Otomobil sürücüsü ise hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçtı.

#4
Foto - Polis ekipleri otomobil sürücünü yakalamak için çalışma başlatırken, araç içindeki alkol şişeleri dikkati çekti.

Polis ekipleri otomobil sürücünü yakalamak için çalışma başlatırken, araç içindeki alkol şişeleri dikkati çekti.

Yemek yemeyen çocuğa nasıl davranalım?
Yaşam

Yemek yemeyen çocuğa nasıl davranalım?

Uzmanlar, yemek yemeyen çocukların ailelerine "Fazla yemek koymayın. Tepeleme dolu bir tabak göz korkutabilir, küçük porsiyonlar hazırlayın ..
Mehmet Metiner’den o isme uyarı: Diline biraz dikkat et
Gündem

Mehmet Metiner’den o isme uyarı: Diline biraz dikkat et

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışına sert eleştiriler getirdi.
İmzalar atıldı: Türkiye'nin yardımlarıyla ileriye gideceğiz
Ekonomi

İmzalar atıldı: Türkiye'nin yardımlarıyla ileriye gideceğiz

TCDD Genel Müdürlüğü ile Zimbabve Ulusal Demiryolları (NRZ) arasında TCDD'nin bilgi ve tecrübelerinin bu ülkeye aktarılmasını içeren bir mut..
Yargı'ya geçen Hüseyin Avni Danyal'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması
Medya

Yargı'ya geçen Hüseyin Avni Danyal'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması

ATV'de bir döneme damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski oyuncusu Hüseyin Avni Danyal'a dizinin son durumu soruldu.
Gördüğü yılanın fotoğrafını çekmek isterken olanlar oldu!
Yaşam

Gördüğü yılanın fotoğrafını çekmek isterken olanlar oldu!

Yaban hayatına meraklı İngiliz Ewan Wilson kız arkadaşı ile seyahat ederken bir yılan gördü. Merakına yenik düşüp gördüğü yılanı eline alan..
Sadece kafa değil beyin de ‘mor’armış! Bu haberi okurken ‘Ya sabır’ diyeceksiniz! ‘Bebekten izin almadan altını…’
Gündem

Sadece kafa değil beyin de ‘mor’armış! Bu haberi okurken ‘Ya sabır’ diyeceksiniz! ‘Bebekten izin almadan altını…’

Avustralya’da sözde cinsellik ve çocuk uzmanı olan bir kadın katıldığı bir programda insana pes dedirten ifadeler kullandı. ‘Bebeklerin altı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay