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Sağlık
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Hindistan'da vaka sayısı tırmanıyor! Hastalar yerlerde

2021-04-24 16:44:21
Hindistan'da vaka sayısı tırmanıyor! Hastalar yerlerde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor.

#1
Foto - Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısında rekor seviyedeki yükseliş devam ediyor.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısında rekor seviyedeki yükseliş devam ediyor.

#2
Foto - Hastanelerin kapasitesi her gün artan hasta sayısını kaldırmakta güçlük çekiyor.

Hastanelerin kapasitesi her gün artan hasta sayısını kaldırmakta güçlük çekiyor.

#3
Foto - Oksijen tüpü ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara neden oluyor.

Oksijen tüpü ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara neden oluyor.

#4
Foto - Ghaziabad kentindeki yeni tip koronavirüs hastaları hastane önünde belirlenen bölgede gönderilen oksijen tüpleriyle nefes almaya çalışıyor.

Ghaziabad kentindeki yeni tip koronavirüs hastaları hastane önünde belirlenen bölgede gönderilen oksijen tüpleriyle nefes almaya çalışıyor.

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