2024-02-27 18:03:28 Hindistan'da buğday hasadı objektiflere yansıdı
Tahıl üretiminde dünyanın en büyük ülkelerinden Hindistan'da buğday hasadı.
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Tahıl üretiminde dünyanın en büyük ülkelerinden Hindistan'da buğday hasadı.
Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Bhopal şehrinde El Nino nedeniyle buğday üretiminin daha düşük olması ve ekonomik büyümeye zarar vermesi bekleniyor.
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