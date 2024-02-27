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Dünya
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Hindistan'da buğday hasadı objektiflere yansıdı

2024-02-27 18:03:28
Hindistan'da buğday hasadı objektiflere yansıdı

Tahıl üretiminde dünyanın en büyük ülkelerinden Hindistan'da buğday hasadı.

#1
Foto - Hindistan'da buğday hasadı objektiflere yansıdı

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Bhopal şehrinde El Nino nedeniyle buğday üretiminin daha düşük olması ve ekonomik büyümeye zarar vermesi bekleniyor.

#2
Foto - Hindistan'da buğday hasadı objektiflere yansıdı

#3
Foto - Hindistan'da buğday hasadı objektiflere yansıdı

#4
Foto - Hindistan'da buğday hasadı objektiflere yansıdı

#5
Foto - Hindistan'da buğday hasadı objektiflere yansıdı

#6
Foto - Hindistan'da buğday hasadı objektiflere yansıdı

#7
Foto - Hindistan'da buğday hasadı objektiflere yansıdı

#8
Foto - Hindistan'da buğday hasadı objektiflere yansıdı

#9
Foto - Hindistan'da buğday hasadı objektiflere yansıdı

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