Hilmi Daşdemir'den çarpıcı yerel seçim analazi! "Asla oy vermem" denilen CHP’ye nasıl oy verildi?

2019 haritasına bakacak olursak; AK Parti 39 belediye, CHP 21 belediye, MHP 11 belediye, HDP 8 belediye, bağımsız 1 belediye ve Tunceli’de TKP de 1 belediye kazanıyor. İttifakla girilmiş ilk yerel seçimler olmasına rağmen İYİ Parti hiçbir ilde belediye seçimi kazanamıyor. Oy oranlarına da bakacak olursak; AK Parti, 44,3, CHP 30,1, MHP 7,3, İYİ Parti 7,5, HDP ise yüzde 4,2 oy alıyor. Belediye ve il genel meclisine bakacak olursak da AK Parti yüzde 42,7, CHP yüzde 28,6, MHP 8,1, İYİ Parti yüzde 7,3, HDP 5,8 oy alıyor. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı olarak belediyelerde toplamda yüzde 51,6 oy alırken, belediye ve il genel meclislerinde yüzde 50,8 oy alarak her şekilde tekrar seçmenden ‘güvenoyu’ almış oluyordu. CHP belediyelerde yüzde 30,1, belediye meclislerinde ve il genel meclislerinde yüzde 28,6 oy alırken, İYİ Parti belediyelerden yüzde 7,5 belediye meclis ve il genel meclislerinden ise yüzde 7,3 oy almıştı. HDP de belediyelerden yüzde 4,2, belediye ve il genel meclislerinden ise yüzde 5,8 oy almıştı. Burada CHP’nin belediye oyları ve belediye meclis oylarındaki farka dikkatinizi çekmek isterim. Belediyelerden yüzde 30,1 oy alırken, belediye meclislerinden yüzde 28,6 oy alıyor. Bu fark 2014’e göre her iki tarafta artışı gösterirken belediyelerde Cumhur İttifakı’nın yanlış adaylar belirlemesiyle rakip partisi olan CHP’ye oy verenlerin belediye meclislerinde oy vermiyorlar.