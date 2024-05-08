Hilmi Daşdemir'den çarpıcı yerel seçim analazi! "Asla oy vermem" denilen CHP’ye nasıl oy verildi?

AK Parti açısından bakacak olursak; AK Parti Hükümeti 2017’den beri döviz artışından mütevellit fiyat artışlarından olumsuz etkileniyordu. 2018 seçimlerinde de ekonomik sıkıntılar olmasına rağmen seçmen ‘milli beka’ sebebiyle seçimlerde Cumhur İttifakı’nı tercih etmişti. Ancak, 2019 seçimlerine giderken ekonomik sıkıntılar devam ediyordu. Cumhur İttifakı’nın ‘milli beka’ vurgusu yerel seçimlerde tutmadı. Cumhur İttifakı seçmeni belediye meclislerinde kendi partilerine oy verirken belediye başkanlığı seçimlerinde CHP’yi tercih etti. Bu oy tercihlerinde Ankara’da Ankara ile hikayesi olmayan birinin aday gösterilmesini, İstanbul’da da teşkilatların hemen seçim öncesi değişimini ve sandıklara hâkim olunmaması da eklenince sonuç CHP lehine çıktı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi İstanbul seçimleri AK Parti’nin itirazları üzerine iptal edildi. İptal sonrasında AK Parti seçmenini ikna edecek ‘deliller’ sunamadı ve fark açıldı. AK Parti, MHP ile girdiği ‘Cumhur İttifakı’ rahatlığı ile seçimlere girmişti Aday belirleme süreçlerinde de ‘’iki partinin toplam oyu ile seçimi rahat kazanırım.’’ yaklaşımı içerisinde oldu. Bu yaklaşım da AK Parti ve MHP için büyük kayıplara sebep oldu. AK Parti, büyükşehir olarak Ankara ve İstanbul’u kaybetti. MHP ise Mersin ve Adana’yı kaybetti. Her iki partinin kaybettiği iki büyükşehir tekrar kazanılamadığı gibi ilçelerini de büyük oranda kaybettiler. Üstelik AK Parti yerel seçimlere giderken 14 – 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki aldığı sonuçlarla psikolojik üstünlükle seçimlere gitti. Ancak, özellikle memurlara ve asgari ücretlilere yapılan zammın emeklilere yapılmaması seçmeninin büyük bir kitlesi emekli olan emeklileri kaybetti. Yine AK Parti tabanının önemli bir bölümünü oluşturan tarım kesiminin desteklemelerinin zamanında yapılmaması da çiftçilerin de tepkisine yol açtı. AK Parti’nin tek yapması gereken ücretlerde adaleti sağlamak adına özellikle emeklilerin taleplerini karşılamak, fahiş fiyatlara karşı önlem almak, doğru adayları belirlemek ve iyi bir seçim kampanyası yapmaktı. AK Parti ve MHP, seçimlere giderken bunların hiçbirini yapamadı. Kendi tabanlarının ‘’asla oy vermem’’ denilen CHP’ye oy verilmesi önündeki ‘psikolojik eşiğin’ aşılması sağlandı. Bu sürecin önümüzdeki döneme etkilerini göreceğiz. Ancak, 2014, 2019 ve 2024’teki yerel seçimlerdeki değişime gelin bir bakalım.