Hilal Kaplan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Ağzına sağlım bacım

Aksa Tufanı operasyonu başladığından bu yana İsrail'i en çok destekleyenlerin bile yüzünü ekşiten "Gazze'ye elektrik, su, yakıt, yiyecek girişinin engellenmesi" kararını normalleştirme vazifesi ise bir sosyal medya trolüne düştü. Kassam Tugayları'nın yurt dışı fonlarla yapılan su tesisatlarını söküp füze yaptığı videoyu paylaştı. Videoya dair yapılan araştırmalar, kısa sürede söz konusu videonun hem zaman, hem de içerik olarak farklı olduğunu ortaya koysa da troller yalanı dolaşımı sokup yaymıştı. Bununla da yetinmeyen Haskoloğlu, İsrail işgal güçlerinin bir yetkilisi ile röportaj yaparak yasaklı "fosfor bombası" iddiasını tek kelime ile yalanladığını paylaşımından yayılan bir sevinçle yazdı. Ne Amnesty'nin ne de diğer kuruluşların delillerini İsrailli yetkiliye sorup onu sıkıştırmaya yeltenmedi bile. İsrail üniforması olarak kullandığınız klavyelerinize masum Filistinlilerin kanı ve ahı bulaştı. Artık işgalci İsrail ordusunun Türkiye'deki gönüllüleri olarak anılacaksınız.”