2023-10-17 14:03:13 Hilal Kaplan vurdu, gol oldu! Topu tam 90’a taktı! Ağzına sağlım bacım
Hilal Kaplan, Aksa Tufanı operasyonu başladığından bu yana İsrail'i en çok destekleyenlerin bile yüzünü ekşiten "Gazze'ye elektrik, su, yakıt, yiyecek girişinin engellenmesi" kararını normalleştirme gayretine girişen sözde gazeteci, özde sosyal medya trolü İbrahim Haskoloğlu’nu yerin dibine soktu. Kaplan, Sabah gazetesindeki “Helal olsun” dedirten “Önce üzerinizdeki İsrail üniformasını çıkartın” başlıklı yazısında şunları kaydetti: