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Teknoloji-Bilişim
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Hidrojenli otomobiller piyasayı sallayacak

2022-10-22 23:47:30
Hidrojenli otomobiller piyasayı sallayacak

Hidrojenli otomobil modelleri Paris Otomobil Fuarı'nda büyük ilgiyle karşılandı.

#1
Foto - Hidrojenli otomobiller piyasayı sallayacak

Son yıllarda başta Tesla olmak üzere elektrikli arabaların popüleritesini göz ardı etmek mümkün değil. Ancak hidrojenli otomobil markaları, Paris Otomobil Fuarı’nın ilgi odağı olmayı başardı. Hopium, Alpine ve NamX gibi markaların 1000 km menzile ulaşabilen araçları merak uyandırıyor.

#2
Foto - Hidrojenli otomobiller piyasayı sallayacak

Dünyanın en ünlü spor yarışlarından biri olan Le Mans 24 Saat’in kazananı tarafından kurulan Hopium, Machina isimli hidrojen yakıtlı aracını sergiledi. Hopium CEO’su olan Lombard, Machina’nın en güçlü yakıt hücresinin 200 kW’a ulaşabildiğini ifade etti.

#3
Foto - Hidrojenli otomobiller piyasayı sallayacak

Paris Otomobil Fuarı’nın dikkat çeken bir diğer markası ise NamX oldu. Üst segmente hitap eden NamX HUV, maksimum 250 km/sa hıza ulaşabiliyor ve 800 km menzil gidebiliyor. Şirketin açıklamasına göre yolun 500 km’si ana tanktan, geri kalanı ise hidrojenle doldurulmuş çıkarılabilir “CapX” kapsüllerinden sağlanıyor.

#4
Foto - Hidrojenli otomobiller piyasayı sallayacak

Fuardaki açıklamaya göre NamX HUV, her biri 50 km menzile sahip altı kapsüle sahip olacak. Ayrıca bu kapsüllerin, 2026’dan itibaren kurulacak CapXstore’larda değiştirilebileceği ifade edildi.

#5
Foto - Hidrojenli otomobiller piyasayı sallayacak

#6
Foto - Hidrojenli otomobiller piyasayı sallayacak

Paris Otomobil Fuarı’nın en dikkat çeken aracı ise Alpenglow isimli spor otomobil oldu. Fransız üretici Alpine tarafından geliştirilen bu konsept araç, hidrojenle çalışan içten yanmalı bir motordan gücünü alıyor. Tek kişilik otomobilin, hafif elektrikli spor araç kategorisine örnek olması hedefleniyor.

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