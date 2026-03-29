Hiç kimse bunu beklemiyordu, deprem etkisi yapacak Fenerbahçe Senesi için resmi adımı attı
Fenerbahçe'de söz konusu değişiklik olacak mı sorusu cevabını arıyor. Dikkat çeken gelişme gün yüzüne çıktı...
Fenerbahçe, Bournemouth ile mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Marcos Senesi'nin temsilcisiyle temas kurdu. Arjantinli stoperi, Avrupa ekipleri haricinde Beşiktaş ve Galatasaray da takip ediyor.
Bu sezon savunma hattındaki sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe aynı zamanda performans alma konusunda da problemlerle karşılaştı. Sarı-Lacivertliler, bu sebeple stoper takviyesi yapacak. Ve listedeki isimlerden biri Marcos Senesi'ydi... Arjantinli savunmacı konusunda harekete geçildi.
Kanarya, 28 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle temas kurdu. Yapılan görüşmede, oyuncunun maddi şartları soruldu. Tangocunun menajeri, kapıları kapatmadı. Ancak karar vermek için acele etmeyeceklerini iletti. Çünkü yıldız ismin peşinde çok sayıda takım var. Avrupa kulüpleri haricinde Beşiktaş ve Galatasaray da oyuncuyu izliyor.
Marcos Senesi, Bournemouth Kulübü'nün kendisine yaptığı sözleşme yenileme tekliflerini defalarca geri çevirdi. 30 Haziran'da da boşa çıkacak. Arjantin Milli Takımı'nın da kadrosunda bulunan 1.84 boyundaki solak stoperle şu takımlar ilgileniyor: Senesi, bonservis bedeli olmadığı için yüklü bir imza parası talep edecek.
