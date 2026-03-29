Lise öğrencilerine TUSAŞ desteği! Havacılık sektörüne hazırlanıyorlar
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine kullanım ömrünü tamamlamış helikopter ve 3 uçak motoru göndererek envanter desteği sağladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Öğrencilerimiz inşallah bu helikopteri söküp takarak uygulamalı olarak öğrenecek. Aynı zamanda TEI'dan 3 motorumuz geldi. Bu motorlar haricinde de havacılıkla ilgili birçok uçak, helikopter, İHA ve SİHA parçaları da atölyelerde mevcut olacak" dedi.