  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eğitim
20
Yeniakit Publisher
Lise öğrencilerine TUSAŞ desteği! Havacılık sektörüne hazırlanıyorlar
AA Giriş Tarihi:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine kullanım ömrünü tamamlamış helikopter ve 3 uçak motoru göndererek envanter desteği sağladı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Öğrencilerimiz inşallah bu helikopteri söküp takarak uygulamalı olarak öğrenecek. Aynı zamanda TEI'dan 3 motorumuz geldi. Bu motorlar haricinde de havacılıkla ilgili birçok uçak, helikopter, İHA ve SİHA parçaları da atölyelerde mevcut olacak" dedi.

#1
Bu yıl ilk kez öğrenci alarak eğitim hayatına başlayan lisede 5 yıl eğitim alacak öğrenciler, ilk yıl İngilizce hazırlık dersi görüyor.

#2
Okul bünyesindeki hangara, TUSAŞ tarafından envanter dışı bırakılan helikopter ve TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) AŞ'den uçak motorları gönderildi.

#3
Öğrenciler, henüz teknik derslere başlamamış olmalarına rağmen motorların iç parçalarını ve helikopteri inceleyerek sistemler hakkında bilgi edinmeye başladı.

#4
Gelecek yıllarda uygulamalı eğitimin ağırlık kazanacağı okula savunma sanayi şirketleri tarafından yeni havacılık ekipmanlarının da kazandırılması planlanıyor.

#5
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, okulun 1926 yılında TOMTAŞ Tayyare Fabrikası'nın bulunduğu alanda kurulduğunu ve şu an 50 öğrencinin İngilizce hazırlık eğitimi aldığını söyledi.

#6
Lisenin Türkiye'deki "elmas modeli" kapsamındaki 13 okuldan biri olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, "Savunma Sanayii Başkanlığımıza da özellikle teşekkür ediyoruz. TUSAŞ bünyesinde bulunan helikopteri buraya hibe ettiler. Öğrencilerimiz inşallah bu helikopteri söküp takarak uygulamalı olarak öğrenecek. Aynı zamanda TEI'dan 3 motorumuz geldi. Bu motorlar haricinde de havacılıkla ilgili birçok uçak, helikopter, İHA ve SİHA parçaları da atölyelerde mevcut olacak. Gençlerimiz bizzat dokunarak uygulamalı eğitime geçmiş olacak." diye konuştu.

#7
Palancıoğlu, TUSAŞ ve TEI mühendislerinin haftada 3 gün öğrencilere çevrim içi eğitim verdiğini ifade etti.

#8
Mezun olan öğrencilerin rahatlıkla iş bulabileceği gibi üniversitede de ilgili bölümleri okuduktan sonra firmalarda çalışabileceğini ifade eden Palancıoğlu, şöyle devam etti:

#9
"Teori haricinde özellikle pratik uygulamalar açısından iniş kalkış takımları, motor, elektrik ve elektronik sistemleri gençlerin görmesi, dokunması, helikopterin, uçağın içerisine oturması ve simülasyon yapması tasarım kabiliyeti açısından da önemli. Gençlerimizin temin ettiğimiz helikopter, motor parçaları ile havacılıkta kullanılan alet ve ekipmanlarla geleceğe hazırlanması bizim için önemlidir. İnşallah Türkiye'nin geleceğine hitap edecek çalışmalar lisemizden çıkacaktır."

#10
Okul Müdürü Hakan Yiğit ise öğrencilerin hem akademik hem de mesleki anlamda yetiştirileceğini söyledi.

#11
Öğrencilerden Ayşe İzgi Keskin ise ülkesine ve milletine faydalı olmak istediğinden dolayı bu okulu tercih ettiğini belirtti.

#12
Hangardaki helikopteri görünce çok heyecanlandığını anlatan Keskin, elektrik mühendisi olmak istediğini ifade etti.

#13
Buğra Mete Şencan da uçak mühendisi olmak ve yeni nesil uçaklar yaparak ülkeye katkı sağlamak istediğini kaydetti.

#14
#15
#16
#17
#18
#19
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23