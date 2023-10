Soğuk algınlığı hissettiğinizde bol C vitamini takviyesi almayı unutmayın. Gribin vücuda taşıdığı virüs, bağışıklık sistemini zayıflatır. Be nedenle C vitamini takviyesine normalde olduğundan daha fazla ihtiyacınız var. Portakal, limon, domates, patates, brokoli tüketebilirsiniz.