Hiç hesapta olmayan gelişme: Almanlar Türkiye'den çekildi! Fransızlar da satıp çıkmayı planlıyor

Multi Corporation, 2003 yılında Türkiye pazarına girdi ve 3 milyar euroyu aşan dev yatırımla Forum markalı alışveriş merkezlerini kurdu. Diyarbakır’dan Mersin’e, İzmir’den Gaziantep’e, Kayseri’den Trabzon’a Türkiye’nin dört bir yanında alışveriş merkezleri faaliyete geçti. Türkiye’de hızlı büyüyen Multi, zaman içinde portföyündeki Forum Kayseri, Forum Mersin, Forum Bornova, Forum Gaziantep, Forum Trabzon ve Forum Diyarbakır alışveriş merkezlerini sattı. Forum Bornova Commerz Real Investment’a satıldı. Forum Kayseri ile Forum Mersin merkezi Hamburg’da bulunan Union Investment’a devredildi. Multi’yi 2013 yılında dünyanın önde gelen varlık yönetim devi Blackstone satın aldı. Multi 2023 yılında elindeki AVM’leri Almanya’da yaşayan Türk iş insanı Mehmet Gezer’e sattı. Bunların da 7 tanesini geçen yıl LC Waikiki’nin de sahibi Küçük Ailesi aldı.