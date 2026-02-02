Hiç hesapta olmayan gelişme: Almanlar Türkiye'den çekildi! Fransızlar da satıp çıkmayı planlıyor

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre, Türkiye’de bir dönem en gözde işlerden biri alışveriş merkezi (AVM) yapmaktı. Birbiri ardına alışveriş merkezleri yapıldı ve dev bir sektör oluştu. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı’nın geçtiğimiz aralık ayında yapılan AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde verdiği bilgiye göre; Türkiye alışveriş merkezi sektörü 50 milyar dolar yatırım hacmine sahip. Türkiye’de 450 AVM’de faaliyet gösteren yüzlerce marka ve yaklaşık 43 bin mağaza var. Yılda 2,5 milyar kişi alışveriş merkezlerini ziyaret ediyor. AVM ekosistemi doğrudan 600 bin kişiye, dolaylı olarak 2,1 milyon kişiye istihdam sağlıyor.