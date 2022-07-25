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Hayat-Aktüel
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Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

2022-07-25 16:17:57
Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde heyelan sebebiyle kapanan yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

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Foto - Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte geçen hafta bazı bölgelerde metrekareye 260 kilogram yağış düştü, il genelinde 336 heyelan ve toprak kayması yaşandı. Yağış nedeniyle Çamaş ilçesine bağlı Budak Mahallesi Mahmat mevkisinde 7 haneye ulaşımı sağlayan yol üzerine iki noktada dağdan kopan toprak kütlesi kaydı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte geçen hafta bazı bölgelerde metrekareye 260 kilogram yağış düştü, il genelinde 336 heyelan ve toprak kayması yaşandı. Yağış nedeniyle Çamaş ilçesine bağlı Budak Mahallesi Mahmat mevkisinde 7 haneye ulaşımı sağlayan yol üzerine iki noktada dağdan kopan toprak kütlesi kaydı.

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Foto - Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin teknik incelemesi sonucu, zemindeki oynaklık nedeniyle heyelana ilk etapta müdahale edilmedi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, gerekli önlemlerin alınması ve iş güvenliğinin sağlanmasının ardından heyelanlı bölgelere müdahalede bulundu. Çalışmalar sonrası 7 haneye hizmet veren yol ulaşıma açıldı. OSKİ ekipleri de içme suyu hatlarının yenilenmesi için harekete geçti. Heyelanlı bölgede güvenliğin sağlanması için taş duvar yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin teknik incelemesi sonucu, zemindeki oynaklık nedeniyle heyelana ilk etapta müdahale edilmedi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, gerekli önlemlerin alınması ve iş güvenliğinin sağlanmasının ardından heyelanlı bölgelere müdahalede bulundu. Çalışmalar sonrası 7 haneye hizmet veren yol ulaşıma açıldı. OSKİ ekipleri de içme suyu hatlarının yenilenmesi için harekete geçti. Heyelanlı bölgede güvenliğin sağlanması için taş duvar yapılacağı bildirildi.

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