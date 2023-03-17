Herkesin yüreği ağzında! Tarihi bina tehlike saçıyor

Mahalle sakinlerinden Yaşar Çalıkuşu, çöken bina sebebiyle endişeli olduklarını söyledi. Tarihi binanın eski sahibi olduğunu belirten Çalıkuşu, “Gördüğünüz bina kendi kendine yıkıldı, yani herhangi bir şey olmadı. Bakımsızlıktan ve eski olmasından dolayı çöktü. Zaten burası yaklaşık 150 yıllık bir bina. Çöken bina eskiden bize aitti ama yenileme işleriyle uğraşmayı ve maliyete girmeyi istemedik. Aradan biraz süre geçince biz bunu sattık, alan kişinin de maliyeye borcu vardı. Ben bunu mahalle muhtarına söyledim, binanın yeni sahibinin maliye borcu olması sebebiyle yıkım yapılmamış.