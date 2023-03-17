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Yaşam
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Herkesin yüreği ağzında! Tarihi bina tehlike saçıyor

2023-03-17 10:59:35
Herkesin yüreği ağzında! Tarihi bina tehlike saçıyor

Eskişehir'de bulunan tarihi bina çevresi için büyük tehlike oluşturuyor.

#1
Foto - Herkesin yüreği ağzında! Tarihi bina tehlike saçıyor

Eskişehir’de turistlerin uğrak bölgelerinden olan tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde yaklaşık 7 ay önce bazı kısımları çöken metruk bina, mahalle sakinlerini ve sokaktan geçen vatandaşları tedirgin ediyor.

#2
Foto - Herkesin yüreği ağzında! Tarihi bina tehlike saçıyor

Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi binanın bakımsızlıktan dolayı kendi kendine çöktüğü belirtildi. Zaman zaman çatırdama seslerinin duyulduğu iddia edilen binayı tinercilerin ve yabancı uyruklu vatandaşların mesken edindiği öne sürüldü.

#3
Foto - Herkesin yüreği ağzında! Tarihi bina tehlike saçıyor

Mahalle sakinlerinden Yaşar Çalıkuşu, çöken bina sebebiyle endişeli olduklarını söyledi. Tarihi binanın eski sahibi olduğunu belirten Çalıkuşu, “Gördüğünüz bina kendi kendine yıkıldı, yani herhangi bir şey olmadı. Bakımsızlıktan ve eski olmasından dolayı çöktü. Zaten burası yaklaşık 150 yıllık bir bina. Çöken bina eskiden bize aitti ama yenileme işleriyle uğraşmayı ve maliyete girmeyi istemedik. Aradan biraz süre geçince biz bunu sattık, alan kişinin de maliyeye borcu vardı. Ben bunu mahalle muhtarına söyledim, binanın yeni sahibinin maliye borcu olması sebebiyle yıkım yapılmamış.

#4
Foto - Herkesin yüreği ağzında! Tarihi bina tehlike saçıyor

Aslında yıkım kararı verilmiş ama maliye borcunun ödenmesi için bekletiliyor. Tabii o sırada bina çöktü. Biz mahalle sakinleri olarak hepimiz korkuyoruz. Kimse binanın çökmeyeceğine garanti veremez. Bu bina yaklaşık 6-7 ay önce çöktü ama hala tehlikeli, ara sıra çatırdamalar duyuyoruz.

#5
Foto - Herkesin yüreği ağzında! Tarihi bina tehlike saçıyor

Geçenlerde yine ufak bir çöküntü oldu. Sokakta bir engel zaten. Artık temizlenmesi lazım. Yoldan geçen vatandaşların da tepesine çökebilir. Mahalledekiler de istemiyor ancak kimse uğraşmıyor bu işle. Yakın zamanda yıkılacağını söylüyorlar fakat herhangi bir şey yok. İçeriye zaman zaman tinerciler ve yabancı uyruklu vatandaşlar da giriyor. Bu bina mahalleye tam anlamıyla bela oldu” dedi.

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