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Hayat-Aktüel
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Herkesin kulağına küpe olsun! "Merakla başlar ölümle biter"

2022-09-27 16:08:31
Herkesin kulağına küpe olsun! "Merakla başlar ölümle biter"

Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu (TUMEF) Zonguldak İl Temsilciliği çalışmalarına devam ediyor.

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Foto - Herkesin kulağına küpe olsun! "Merakla başlar ölümle biter"

TUMEF Zonguldak İl Temsilciliği kentte uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

#2
Foto - Herkesin kulağına küpe olsun! "Merakla başlar ölümle biter"

2022 yılı başlarında Zonguldak'ta faaliyete başlayan TUMEF Zonguldak İl Temsilciliği bilgilendirme standı açarak halkı ve uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele konusunda bilgilendirdi. Açılan standa halkı ilgisi yoğun oldu.

#3
Foto - Herkesin kulağına küpe olsun! "Merakla başlar ölümle biter"

Volkan Yıldırım; "2022 yılı başlarında Zonguldak'ta faaliyete giren Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Federasyonu (TUMEF) temsilciliği olarak Zonguldak ve ilçelerde uyuşturucu ve kötü alışkanlıkların mücadelesinde önemli bir rol oynamayı planlıyoruz. Bu çalışmalarımız Zonguldak'ta uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele konusunda bilgilendirme standı açtık. Açtığımız standa Zonguldak halkımızın ilgisi büyüktü. Zonguldak'ın farklı yerlerde TUMEF stantları kurarak halkı bilinçlendirme çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bağımlılıktan kurtarmak ve topluma kazandırmak için çalışmalarımıza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Biz sorunların çözüm noktasında sizinle beraber değineceğiz" dedi.

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