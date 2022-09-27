Herkesin kulağına küpe olsun! "Merakla başlar ölümle biter"

Volkan Yıldırım; "2022 yılı başlarında Zonguldak'ta faaliyete giren Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Federasyonu (TUMEF) temsilciliği olarak Zonguldak ve ilçelerde uyuşturucu ve kötü alışkanlıkların mücadelesinde önemli bir rol oynamayı planlıyoruz. Bu çalışmalarımız Zonguldak'ta uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele konusunda bilgilendirme standı açtık. Açtığımız standa Zonguldak halkımızın ilgisi büyüktü. Zonguldak'ın farklı yerlerde TUMEF stantları kurarak halkı bilinçlendirme çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bağımlılıktan kurtarmak ve topluma kazandırmak için çalışmalarımıza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Biz sorunların çözüm noktasında sizinle beraber değineceğiz" dedi.