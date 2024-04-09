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Herkesi şaşırtan karar! Vestel ünlü beyaz eşya devini satın aldı

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Ekonomi
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Herkesi şaşırtan karar! Vestel ünlü beyaz eşya devini satın aldı

2024-04-09 11:29:38
Herkesi şaşırtan karar! Vestel ünlü beyaz eşya devini satın aldı

Beyaz eşya üreticisi Vestel, dünyaca ünlü rakibini dün imzalanan anlaşma satın aldı.

#1
Foto - Herkesi şaşırtan karar! Vestel ünlü beyaz eşya devini satın aldı

Beyaz eşya sektöründe sürpriz bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Herkesi şaşırtan karar! Vestel ünlü beyaz eşya devini satın aldı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret, Cylinda AB'nin Hisselerinin satın alındığını duyurdu.

#3
Foto - Herkesi şaşırtan karar! Vestel ünlü beyaz eşya devini satın aldı

Vestel Elektronik, Cylinda AB’nin sermayesini temsil eden her biri 1 İsveç Kronu (SEK) nominal değerde 25 bin adet paylarının tamamının satın alımı için sözleşme imzaladığını açıkladı.

#4
Foto - Herkesi şaşırtan karar! Vestel ünlü beyaz eşya devini satın aldı

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V. ile Elektroskandia Sverige AB arasında 8 Nisan 2024 tarihinde hisse alım sözleşmesi imzalandı.

#5
Foto - Herkesi şaşırtan karar! Vestel ünlü beyaz eşya devini satın aldı

Yatırımın, Vestel Elektronik'in uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşmasını desteklemesi ve Kuzey Avrupa ülkelerindeki pazar payını artırmasına katkı sağlaması bekleniyor.

#6
Foto - Herkesi şaşırtan karar! Vestel ünlü beyaz eşya devini satın aldı

Dev satın almayla ilgili KAP açıklaması şu şekilde:

#7
Foto - Herkesi şaşırtan karar! Vestel ünlü beyaz eşya devini satın aldı

Açıklamada, "Şirketimizin marka odaklı, stratejik global büyüme hedefi doğrultusunda, beyaz eşya alanında faaliyet gösteren, Cylinda AB'nin sermayesini temsil eden her biri 1 İsveç Kronu (SEK) nominal değerde 25.000 adet paylarının tamamının satın alımı için, İsveç Rekabet Otoritesi nezdinde gerekli yasal iznin alınması ve kapanış tarihinde, hisse alım sözleşmesinde düzenlenen esaslara göre hisse alım bedelinin uyarlanarak ödenmesi kaydıyla, yüzde 100 dolaylı bağlı ortağı Vestel Holland B.V. ile Elektroskandia Sverige AB arasında 8 Nisan 2024 tarihinde (bugün) Hisse Alım Sözleşmesi imzalandı" ifadeleri yer aldı.

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