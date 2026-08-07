Herkes yaparken bizimki dert oldu! Türkiye'nin tarihi projesine karşı çıktılar: Yapmaktan vazgeçin
Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali projesini acilen durdurması gerektiğini duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali projesini acilen durdurması gerektiğini duyurdu.
- Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Hiroşima ve Nagazaki`ye atom bombalarının atılmasının 81. yıl dönümünde bir basın açıklaması yayımladı.
Açıklamada, nükleer tehlikenin yalnızca silahlardan ibaret olmadığı, Çernobil ve Fukuşima felaketleriyle Ukrayna`daki savaşın gölgesinde nükleer tesislerin hedef haline gelmesinin nükleer teknolojinin hiçbir koşulda güvenli olmadığını gösterdiği vurgulandı.
Türkiye‘nin Akkuyu, Sinop ve İğneada projeleriyle nükleer enerji politikalarındaki ısrarını sürdürdüğüne dikkat çeken Platform, 2017‘de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması‘nın hükümet tarafından vakit kaybedilmeden imzalanmasını, ülkemizdeki ABD-NATO nükleer silahlarının derhal kaldırılmasını ve Akkuyu, Sinop ve İğneada projelerinin durdurulmasını talep etti.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23