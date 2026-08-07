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Herkes yaparken bizimki dert oldu! Türkiye'nin tarihi projesine karşı çıktılar: Yapmaktan vazgeçin

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Herkes yaparken bizimki dert oldu! Türkiye'nin tarihi projesine karşı çıktılar: Yapmaktan vazgeçin

Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Santrali projesini acilen durdurması gerektiğini duyurdu.

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Foto - Herkes yaparken bizimki dert oldu! Türkiye'nin tarihi projesine karşı çıktılar: Yapmaktan vazgeçin

- Nükleer Karşıtı Platform (NKP), Hiroşima ve Nagazaki`ye atom bombalarının atılmasının 81. yıl dönümünde bir basın açıklaması yayımladı.

#2
Foto - Herkes yaparken bizimki dert oldu! Türkiye'nin tarihi projesine karşı çıktılar: Yapmaktan vazgeçin

Açıklamada, nükleer tehlikenin yalnızca silahlardan ibaret olmadığı, Çernobil ve Fukuşima felaketleriyle Ukrayna`daki savaşın gölgesinde nükleer tesislerin hedef haline gelmesinin nükleer teknolojinin hiçbir koşulda güvenli olmadığını gösterdiği vurgulandı.

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Foto - Herkes yaparken bizimki dert oldu! Türkiye'nin tarihi projesine karşı çıktılar: Yapmaktan vazgeçin

Türkiye‘nin Akkuyu, Sinop ve İğneada projeleriyle nükleer enerji politikalarındaki ısrarını sürdürdüğüne dikkat çeken Platform, 2017‘de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması‘nın hükümet tarafından vakit kaybedilmeden imzalanmasını, ülkemizdeki ABD-NATO nükleer silahlarının derhal kaldırılmasını ve Akkuyu, Sinop ve İğneada projelerinin durdurulmasını talep etti.

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Foto - Herkes yaparken bizimki dert oldu! Türkiye'nin tarihi projesine karşı çıktılar: Yapmaktan vazgeçin

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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Yorumlar

Paradox

Bu karşı çıkan platform yerli galiba, ağababaları istemiş bunlar da açıklama yapmış, itibar etmeyiniz

HAMDİ

Hepsi tutuklanmalı uşaklık yapmaktan milli menfaatlar aleyhini faliyet yürütmekten hadini bildirmek gerek
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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