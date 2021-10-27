Herkes tanelerini yiyor! Asıl olay kabuğunda...

Sonbaharın en önemli meyvelerinden biri olan Nar, çok beğenilerek tüketilen besinler arasında yerini koruyor. Fakat Nar’ın besleyici tanelerinden çok kabuğu da çok konuşulanlar arasında. Narı özel kılan, lezzetinin yanı sıra antioksidan içeriği oldukça yüksek bir meyve olması. Bu özelliğini içeriğinde bulunan ve kırmızı rengi veren polifenoller sağlıyor. Ayrıca lif, protein, C vitamini, K vitamini, folat ve potasyumdan da zengin olması sayesinde sağlığımıza çok önemli katkılarda bulunuyor. Peki taneleri kadar suyu ve kabuğu da adeta şifa deposu olan nar hangi sorunlarda etkili oluyor? Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, narın 7 önemli faydası hakkında bilgi verdi.