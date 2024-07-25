Herkes sıcaktan kavrulurken bu köy donuyor!

Akşam saatlerinde havaların iyice serinlemeye başlamasıyla soba yaktıklarını söyleyen köy sakinlerinden Seyfettin Top, "Köyümüzde hem gündüz hem de gece sobalarımız yanıyor. Havalar soğuk, batıda insanlar tişört ile gezerken biz paltoyla dolaşıyoruz. Batıda 40 dereceyi bulan sıcaklıklar var ama bizim burada en yüksek sıcaklık 10 derece ve akşamları biz sobalarımızı yakmazsak evde oturamayız. Çünkü evimiz çok soğuk" dedi.