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Yaşam
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Herkes sıcaktan kavrulurken bu köy donuyor!

2024-07-25 11:29:23
Herkes sıcaktan kavrulurken bu köy donuyor!

Türkiye'nin büyük bölümü mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkla boğuşurken Ardahan Göle'de evlerde soba yakılıyor.

#1
Foto - Herkes sıcaktan kavrulurken bu köy donuyor!

Türkiye'nin batı ve güneyindeki illerde kavurucu sıcaklar yaşanırken, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı 32 kilometre uzaklıktaki Çullu köyünde soğuk hava nedeniyle evlerde sobayla ısınılıyor. Vatandaşlar, kışın kurdukları sobaları, havaların ısınmaması nedeniyle temmuz ayına rağmen kaldırmadı.

#2
Foto - Herkes sıcaktan kavrulurken bu köy donuyor!

Akşam saatlerinde havaların iyice serinlemeye başlamasıyla soba yaktıklarını söyleyen köy sakinlerinden Seyfettin Top, "Köyümüzde hem gündüz hem de gece sobalarımız yanıyor. Havalar soğuk, batıda insanlar tişört ile gezerken biz paltoyla dolaşıyoruz. Batıda 40 dereceyi bulan sıcaklıklar var ama bizim burada en yüksek sıcaklık 10 derece ve akşamları biz sobalarımızı yakmazsak evde oturamayız. Çünkü evimiz çok soğuk" dedi.

#3
Foto - Herkes sıcaktan kavrulurken bu köy donuyor!

86 yaşındaki Mehmet Kambur ise akşam saatlerinde hava sıcaklığının 2 derece olduğunu söyleyerek, "Köyümüz kışın çok soğuk oluyor, yazın ise akşam ve sabah soba yakmak zorundayız yoksa üşüyoruz. Sıcaktan batıda insanlar nefes alamazken biz burada üşüyoruz" dedi.

#4
Foto - Herkes sıcaktan kavrulurken bu köy donuyor!

İskender Top da, sadece son iki gündür güneş yüzü gördüklerini söyleyerek, "Mayıs ayından bu güne kadar hep yaşlı hava etkili oldu. Sadece son iki gündür güneş yüzü gördük. Sobalar devamlı yanıyor. Normalde geceleri eksiye düşmüyor ama 2 dereceye kadar düşüyor. Biz şu anda kapımızın önünde ceketle duruyoruz ve çay keyfi yapıyoruz" dedi.

#5
Foto - Herkes sıcaktan kavrulurken bu köy donuyor!

#6
Foto - Herkes sıcaktan kavrulurken bu köy donuyor!

#7
Foto - Herkes sıcaktan kavrulurken bu köy donuyor!

#8
Foto - Herkes sıcaktan kavrulurken bu köy donuyor!

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