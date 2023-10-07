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Herkes patır patır dolar alıyor! Sebebi ise şoke etti! Altında yatan neden bakın ne çıktı

2023-10-07 13:12:03
Herkes patır patır dolar alıyor! Sebebi ise şoke etti! Altında yatan neden bakın ne çıktı

 Herkes patır patır dolar almaya başladı! Nedenini öğrenenler ise hayrete düştü! Dolardaki yükseliş sonrası dolar alımları artarken, bir neden de bu yüzden oldu! Şimdi ise 500 TL, 1000 TL... Herkes sırayla dolar biriktirmeye başladı! Nedenini öğrenenler ise şaşkınlığa kapıldı! Doların yükselmesiyle birlikte insanlar daha fazla dolar almaya yönelirken, bu eğilimin arkasında önemli bir neden yatıyor!

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Foto - Herkes patır patır dolar alıyor! Sebebi ise şoke etti! Altında yatan neden bakın ne çıktı

Türk Lirası'ndaki değer kaybı sonrası vatandaşlar dolar almaya başladı. Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu ise bunun sebebini açıkladı. Türk Lirası yerine dolar tercih edilmesinin nedenine değinen Babuşçu, 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotların gecikmesi olarak açıkladı.

#2
Foto - Herkes patır patır dolar alıyor! Sebebi ise şoke etti! Altında yatan neden bakın ne çıktı

X hesabından dolar alımlarının sebebini açıklayan Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu, "Ekonomi yönetiminin 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotların basılmasını geciktirmesi, dolarizasyonu artırıyor. Vatandaş özellikle kayıtdışı büyük tutarlı alışverişlerde taşıma zorluğu nedeniyle TL banknotlar yerine doları tercih etmeye başladı." ifadelerine yer verdi.

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