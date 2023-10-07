Herkes patır patır dolar alıyor! Sebebi ise şoke etti! Altında yatan neden bakın ne çıktı

Herkes patır patır dolar almaya başladı! Nedenini öğrenenler ise hayrete düştü! Dolardaki yükseliş sonrası dolar alımları artarken, bir neden de bu yüzden oldu! Şimdi ise 500 TL, 1000 TL... Herkes sırayla dolar biriktirmeye başladı! Nedenini öğrenenler ise şaşkınlığa kapıldı! Doların yükselmesiyle birlikte insanlar daha fazla dolar almaya yönelirken, bu eğilimin arkasında önemli bir neden yatıyor!