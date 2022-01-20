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Hayat-Aktüel
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Herkes kendini sokağa attı

2022-01-20 15:59:29
Herkes kendini sokağa attı

Eskişehirliler güneşli havanın tadını parklarda çıkardı

#1
Foto - Eskişehir’de günlerdir devam eden kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

Eskişehir’de günlerdir devam eden kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

#2
Foto - Yaklaşık 3 gündür karın etkisi altında kalan Eskişehir'deki hava durumu, yerini parlak güneşli bir güne bıraktı.

Yaklaşık 3 gündür karın etkisi altında kalan Eskişehir'deki hava durumu, yerini parlak güneşli bir güne bıraktı.

#3
Foto - Hava sıcaklığının sıfırın altına seyretmesine rağmen güneşli havayı ve yerdeki karın tadını çıkarmak isteyen Eskişehirliler, soğuğa aldırış etmedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına seyretmesine rağmen güneşli havayı ve yerdeki karın tadını çıkarmak isteyen Eskişehirliler, soğuğa aldırış etmedi.

#4
Foto - Hamamyolu Caddesi ve çevresindeki parklara akın eden vatandaşlar, banklarda oturarak bol bol sohbet etti.

Hamamyolu Caddesi ve çevresindeki parklara akın eden vatandaşlar, banklarda oturarak bol bol sohbet etti.

#5
Foto - Soğuk havaya rağmen kendini dışarı atan vatandaşlar güneşin keyfini çıkardı.

Soğuk havaya rağmen kendini dışarı atan vatandaşlar güneşin keyfini çıkardı.

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