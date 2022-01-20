2022-01-20 15:59:29 Herkes kendini sokağa attı
Eskişehirliler güneşli havanın tadını parklarda çıkardı
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Eskişehirliler güneşli havanın tadını parklarda çıkardı
Eskişehir’de günlerdir devam eden kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.
Yaklaşık 3 gündür karın etkisi altında kalan Eskişehir'deki hava durumu, yerini parlak güneşli bir güne bıraktı.
Hava sıcaklığının sıfırın altına seyretmesine rağmen güneşli havayı ve yerdeki karın tadını çıkarmak isteyen Eskişehirliler, soğuğa aldırış etmedi.
Hamamyolu Caddesi ve çevresindeki parklara akın eden vatandaşlar, banklarda oturarak bol bol sohbet etti.
Soğuk havaya rağmen kendini dışarı atan vatandaşlar güneşin keyfini çıkardı.
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