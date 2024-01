Modern Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin telif hakları ise hala Disney'de bulunuyor. Bu sevilen animasyon karakterlerinin yanı sıra, ünlü çocuk kitabı "The House at Pooh Corner", Charlie Chaplin'in romantik komedi filmi "The Circus" ve Virginia Woolf'un "Orlando" kitabı da kamu malı haline geldi.