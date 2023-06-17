2023-06-17 09:59:25 Herkes burayı konuşuyor! Bu kapının gizemi çözüldü mü?
Erzurum'da 80 metre yükseklikte bulunan kapının sırrı merak ediliyor.
Erzurum'da 80 metre yükseklikte bulunan kapının sırrı merak ediliyor.
Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi yolu üzerinde, yaklaşık 80 metre yüksekte bulunan kapı gizemini koruyor.
8 metre boyunda, 3 metre eninde olan kapı kayalık bir uçurumda bulunuyor. Defineciler tarafından ulaşılmaz olması kapı benzeri yapının yıllar boyu korunmasını sağlamış.
Yöre halkı tarafından Kara Kapı mevkii olarak adlandırılan yer bir çok hikaye barındırıyor.
Kapı üzerinden uzun yıllar şelale aktığı söyleniyor.
Yoldan geçenler burayı gördüğünde merak edip fotoğraf çekiyorlar. Çok yüksekte olduğu için ulaşılamıyor.
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