  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Herkes burayı konuşuyor! Bu kapının gizemi çözüldü mü?

2023-06-17 09:59:25
Herkes burayı konuşuyor! Bu kapının gizemi çözüldü mü?

Erzurum'da 80 metre yükseklikte bulunan kapının sırrı merak ediliyor.

#1
Foto - Herkes burayı konuşuyor! Bu kapının gizemi çözüldü mü?

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi yolu üzerinde, yaklaşık 80 metre yüksekte bulunan kapı gizemini koruyor.

#2
Foto - Herkes burayı konuşuyor! Bu kapının gizemi çözüldü mü?

8 metre boyunda, 3 metre eninde olan kapı kayalık bir uçurumda bulunuyor. Defineciler tarafından ulaşılmaz olması kapı benzeri yapının yıllar boyu korunmasını sağlamış.

#3
Foto - Herkes burayı konuşuyor! Bu kapının gizemi çözüldü mü?

Yöre halkı tarafından Kara Kapı mevkii olarak adlandırılan yer bir çok hikaye barındırıyor.

#4
Foto - Herkes burayı konuşuyor! Bu kapının gizemi çözüldü mü?

Kapı üzerinden uzun yıllar şelale aktığı söyleniyor.

#5
Foto - Herkes burayı konuşuyor! Bu kapının gizemi çözüldü mü?

Yoldan geçenler burayı gördüğünde merak edip fotoğraf çekiyorlar. Çok yüksekte olduğu için ulaşılamıyor.

#6
Foto - Herkes burayı konuşuyor! Bu kapının gizemi çözüldü mü?

#7
Foto - Herkes burayı konuşuyor! Bu kapının gizemi çözüldü mü?

Wifi tehdidi! 'Üç gece kapatarak uyuyup farkı görün'
Sosyal Medya

Wifi tehdidi! 'Üç gece kapatarak uyuyup farkı görün'

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, Wifi tehlikesini anlattığı videodaki sözleriyle sosyal medyada gündem oldu...
Cumhurbaşkanlığından Tanju'ya heykel yanıtı
Gündem

Cumhurbaşkanlığından Tanju'ya heykel yanıtı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda heykelini dikeceğini duyuran CHP'li Bo..
İstanbul Havalimanı’nda Yutucu Kurye operasyonu!
Yerel

İstanbul Havalimanı’nda Yutucu Kurye operasyonu!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’na gelen yutucu uyuşturucu kuryesine yönelik düzenlenen operasyonda 640 gr..
Senin emekli maaşıyla işin ne Cem? Milyonlarla böyle alay etti!
Medya

Senin emekli maaşıyla işin ne Cem? Milyonlarla böyle alay etti!

Bel altı ahlak dışı sözlerini sanat diye topluma yutturup adını da komedyen koyan Cem Yılmaz, milyonları cebine indirirken emekli olduğunu d..
Mahkeme savunmasında iktidarı hedef alan Alparslan Kuytul tahliye edildi!
Gündem

Mahkeme savunmasında iktidarı hedef alan Alparslan Kuytul tahliye edildi!

Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayına ilişkin yargılandığı davada tahliye edildi...
ABD eski Başkanı Trump'tan Türkiye ile ilgili çarpıcı S-400 itirafı
Dünya

ABD eski Başkanı Trump'tan Türkiye ile ilgili çarpıcı S-400 itirafı

ABD eski Başkanı Donald Trump, Obama yönetiminde Türkiye'ye satılması planlanan S-400'lere ilişkin çarpıcı itirafta bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23