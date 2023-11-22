Herkes bunu merak ediyordu! İşte ajanların çantalarında taşıdığı bütün aletler! O detay hayrete düşürdü

PARABOLİK MİKROFON Ajanlar bazen bulundukları yerlerin çok daha herkes seni dinlerdi bu sebeple geliştirilen parabolik mikrofonlar bazen bir otel odasında bazen de mağarada dinlemek için kullanılırdı. HARİTA Ajanların özellikle arazi şartlarında yol alması için her an harita ile seyahat etmesi gerekirdi. SİLAH Çantanın gizli bölmesinde portatif bir silah taşımak önemlidir.