2023-11-22 14:43:05 Herkes bunu merak ediyordu! İşte ajanların çantalarında taşıdığı bütün aletler! O detay hayrete düşürdü
Ajanlar her ortama hazırlıklı olmak için tüm eşyalarını yanlarındaki çantalara gizlerdi. İşte çanta içerisinde bulunanlar… Aktüel Tarih Dergisi'nde yer alan bilgilere göre, vücutlarında onlarca düzenekle gezen bir ajanı bunları saklamak için her daim sıradan ekipmanları çantasında mevcuttur, çantanın bir yanında sıradan eşyalar varken ikinci tarafında da sayısız malzemeler vardır.