  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Herkes bunu merak ediyordu! İşte ajanların çantalarında taşıdığı bütün aletler! O detay hayrete düşürdü

2023-11-22 14:43:05
Herkes bunu merak ediyordu! İşte ajanların çantalarında taşıdığı bütün aletler! O detay hayrete düşürdü

Ajanlar her ortama hazırlıklı olmak için tüm eşyalarını yanlarındaki çantalara gizlerdi. İşte çanta içerisinde bulunanlar… Aktüel Tarih Dergisi'nde yer alan bilgilere göre, vücutlarında onlarca düzenekle gezen bir ajanı bunları saklamak için her daim sıradan ekipmanları çantasında mevcuttur, çantanın bir yanında sıradan eşyalar varken ikinci tarafında da sayısız malzemeler vardır.

#1
Foto - Herkes bunu merak ediyordu! İşte ajanların çantalarında taşıdığı bütün aletler! O detay hayrete düşürdü

AYAKKABIDA SAKLI VERİCİ Ajanların vücudu gizli operasyonlar için kablolarla doluydu ayakkabıyı gizlenen verici sistemi kontrol ederdi. ŞİFRE ÇÖZÜCÜ Ajanlar Bu cihazda şifreli mesaj verileri çözebiliyordu elle çözülmesi günler sürecek mesajlar bu alet sayesinde dakikalar için çözülürdü. PARA GÖRÜNÜMLÜ MESAJ TAŞIYICI 1 doların içinde kimsenin eline geçmemesi gereken çok mahrem şifreler taşınıyordu.

#2
Foto - Herkes bunu merak ediyordu! İşte ajanların çantalarında taşıdığı bütün aletler! O detay hayrete düşürdü

PARABOLİK MİKROFON Ajanlar bazen bulundukları yerlerin çok daha herkes seni dinlerdi bu sebeple geliştirilen parabolik mikrofonlar bazen bir otel odasında bazen de mağarada dinlemek için kullanılırdı. HARİTA Ajanların özellikle arazi şartlarında yol alması için her an harita ile seyahat etmesi gerekirdi. SİLAH Çantanın gizli bölmesinde portatif bir silah taşımak önemlidir.

#3
Foto - Herkes bunu merak ediyordu! İşte ajanların çantalarında taşıdığı bütün aletler! O detay hayrete düşürdü

BÜYÜTEÇ Bir ajan için büyüteç vazgeçilmezdir. GİZLİ FOTOĞRAF MAKİNESİ Genellikle ceketlerin içine saklanır. Fotoğraf makinesi olmazsa olmazdır. DÜRBÜN SES KAYDEDİCİ SAAT PUSULA

Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkında o kararı verdi
Gündem

Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkında o kararı verdi

Pakistan’da mahkeme, eski Başbakan İmran Han’ın "devlet sırlarını ifşa etmekten" yargılandığı davanın duruşmalarının cezaevinde yapılmasını ..
'Emlak balonu patlayacak, borsalar sert düşecek!'
Ekonomi

'Emlak balonu patlayacak, borsalar sert düşecek!'

2008 finansal krizini tahmin eden ekonomist Shilling, piyasalardaki en büyük balonun ticari gayrimenkuller olduğunu söyledi. Konut piyasası ..
AK Parti'de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Herkes şaşkın

AK Parti'de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Herkes şaşkın
Elini öptüğü kadın M. Kemal düşmanı
Gündem

Elini öptüğü kadın M. Kemal düşmanı

Her fırsatta Atatürk’ün partisi olmakla övünen CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel’in sırf HEDEP’e yaranmak için dinletisine katılarak..
Erdoğan'dan kritik açıklama: En kısa sürede Mısır'a gidebilirim
Gündem

Erdoğan'dan kritik açıklama: En kısa sürede Mısır'a gidebilirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazzeli hastaların Türkiye'ye getirilmesi için en kısa sürede Mısır'a gidebileceğini ifade etti. Erdoğa..
Sen ne yaptın böyle Elon Musk! Ve bomba hamle geldi! Ortalığın tozunu attıracak

Sen ne yaptın böyle Elon Musk! Ve bomba hamle geldi! Ortalığın tozunu attıracak
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23