Herkes bunu merak ediyor! Patlıcan nasıl saklanır?

Patlıcan Buzlukta Nasıl Saklanır? Patlıcanı pişirmeden saklamak istiyorsanız, ilk yapmanız gereken güzelce temizlemektir. Bunun için işe sap kısımlarını kesmekle başlayın. Patlıcanı nasıl kullanacağınıza karar verin. Eğer imam bayıldı, karnıyarık gibi tariflerde kullanacaksanız, kabuklarını soyduktan sonra bütün bir halde bırakın. Fakat musakka, meze gibi tariflerde kullanacaksanız şeritler halinde doğrayın. Kebap yapımında kullanacaksanız uzun uzun doğrayabilirsiniz. Patlıcanın kabuklarını soyup yemeğe göre doğradıktan sonra, tuzlu suyun içerisine alarak 15 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve temiz kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Son adım ise pişirme yöntemidir. Hangi yöntemi seçeceğinize karar verin.