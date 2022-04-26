2022-04-26 08:12:13 Herkes bunu merak ediyor! Patlıcan nasıl saklanır?
Türk mutfağında oldukça önemli bir yere sahip olan patlıcan, ana yemeklerde ve salatalarda sık sık kullanılır. Hem sağlık açısından faydaları, hem de lezzetiyle sofralarımızdan eksik olmayan patlıcan, aslında yaz sebzesidir. Kış aylarında tezgahlarda daha az görülse de, patlıcanlı tarifleri mutfağımızdan 4 mevsim eksik etmemeye kararlıyız. Yaz aylarında taze taze alacağınız patlıcanları uygun yöntemlerle muhafaza ederek istediğiniz zaman yemek yapımında kullanabilirsiniz. Peki, patlıcan nasıl saklanır? İşte patlıcan saklama yöntemleri: