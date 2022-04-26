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Aktüel
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Herkes bunu merak ediyor! Patlıcan nasıl saklanır?

2022-04-26 08:12:13
Herkes bunu merak ediyor! Patlıcan nasıl saklanır?

Türk mutfağında oldukça önemli bir yere sahip olan patlıcan, ana yemeklerde ve salatalarda sık sık kullanılır. Hem sağlık açısından faydaları, hem de lezzetiyle sofralarımızdan eksik olmayan patlıcan, aslında yaz sebzesidir. Kış aylarında tezgahlarda daha az görülse de, patlıcanlı tarifleri mutfağımızdan 4 mevsim eksik etmemeye kararlıyız. Yaz aylarında taze taze alacağınız patlıcanları uygun yöntemlerle muhafaza ederek istediğiniz zaman yemek yapımında kullanabilirsiniz. Peki, patlıcan nasıl saklanır? İşte patlıcan saklama yöntemleri:

#1
Foto - Patlıcan Oda Sıcaklığında Nasıl Saklanır? Patlıcanı oda sıcaklığında saklamak için kese kağıdı kullanabilirsiniz. Salgıladıkları gaz sebebi ile muz, domates gibi besinlerin yanında tutulmamalıdr. Patlıcan 3 günden fazla oda sıcaklığında saklanmaz bu sebeğle daha uzun süre saklamak isterseniz diğer yöntemleri inceleyebilirsiniz.

Patlıcan Oda Sıcaklığında Nasıl Saklanır? Patlıcanı oda sıcaklığında saklamak için kese kağıdı kullanabilirsiniz. Salgıladıkları gaz sebebi ile muz, domates gibi besinlerin yanında tutulmamalıdr. Patlıcan 3 günden fazla oda sıcaklığında saklanmaz bu sebeğle daha uzun süre saklamak isterseniz diğer yöntemleri inceleyebilirsiniz.

#2
Foto - Haşlama Yöntemi: Haşlanmış Patlıcan Nasıl Saklanır? Haşlayarak ya da blanşe ederek saklamak patlıcanın muhafazasını uzatacak bir diğer yöntemdir. Patlıcanı sıcak suda şoklayarak haşlayabilirsiniz. Kaynar suda yumuşayana kadar haşladıktan sonra buz dolu kaba alarak şokladığınız patlıcanları porsiyonlayın. Porsiyonlara böldüğünüz patlıcanları dondurucuda ya da normal dolapta saklayabilirsiniz.

Haşlama Yöntemi: Haşlanmış Patlıcan Nasıl Saklanır? Haşlayarak ya da blanşe ederek saklamak patlıcanın muhafazasını uzatacak bir diğer yöntemdir. Patlıcanı sıcak suda şoklayarak haşlayabilirsiniz. Kaynar suda yumuşayana kadar haşladıktan sonra buz dolu kaba alarak şokladığınız patlıcanları porsiyonlayın. Porsiyonlara böldüğünüz patlıcanları dondurucuda ya da normal dolapta saklayabilirsiniz.

#3
Foto - Patlıcan Buzlukta Nasıl Saklanır? Patlıcanı pişirmeden saklamak istiyorsanız, ilk yapmanız gereken güzelce temizlemektir. Bunun için işe sap kısımlarını kesmekle başlayın. Patlıcanı nasıl kullanacağınıza karar verin. Eğer imam bayıldı, karnıyarık gibi tariflerde kullanacaksanız, kabuklarını soyduktan sonra bütün bir halde bırakın. Fakat musakka, meze gibi tariflerde kullanacaksanız şeritler halinde doğrayın. Kebap yapımında kullanacaksanız uzun uzun doğrayabilirsiniz. Patlıcanın kabuklarını soyup yemeğe göre doğradıktan sonra, tuzlu suyun içerisine alarak 15 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve temiz kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Son adım ise pişirme yöntemidir. Hangi yöntemi seçeceğinize karar verin.

Patlıcan Buzlukta Nasıl Saklanır? Patlıcanı pişirmeden saklamak istiyorsanız, ilk yapmanız gereken güzelce temizlemektir. Bunun için işe sap kısımlarını kesmekle başlayın. Patlıcanı nasıl kullanacağınıza karar verin. Eğer imam bayıldı, karnıyarık gibi tariflerde kullanacaksanız, kabuklarını soyduktan sonra bütün bir halde bırakın. Fakat musakka, meze gibi tariflerde kullanacaksanız şeritler halinde doğrayın. Kebap yapımında kullanacaksanız uzun uzun doğrayabilirsiniz. Patlıcanın kabuklarını soyup yemeğe göre doğradıktan sonra, tuzlu suyun içerisine alarak 15 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve temiz kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Son adım ise pişirme yöntemidir. Hangi yöntemi seçeceğinize karar verin.

#4
Foto - Kızartma Yöntemi: Kızarmış Patlıcan Nasıl Saklanır?  Patlıcanları kızartarak saklamaya karar verdiyseniz, tavaya uygun ölçüde sıvı yağ koyun ve ısıtın.  Doğradığınız veya bütün halde bıraktığınız patlıcanları arkalı önlü kızartın.  Kızartma işleminin ardından fazla yağını süzmek için kağıt havlu üzerinde bekletin.  Patlıcanlar tamamen soğuduğunda ise bir yemekte kullanacağınız miktarda porsiyonlara ayırın.  Kızarmış patlıcanları kilitli poşete veya buzdolabı poşetine 1 pişirimlik olacak şekilde yerleştirin.  Poşeti hava almayacak şekilde düğümledikten sonra üzerine tarihin yazılı olduğu etiket yapıştırın.  Hazırladığınız poşetleri buzluğa veya derin dondurucuya atın.  Patlıcanları kullanacağınız zaman buzluktan önce buzdolabı raflarına, daha sonra oda sıcaklığına getirebilirsiniz.  Buzluktan çıkarıp bir kez buzları çözünen patlıcanları tekrar buzluğa atmayın.

Kızartma Yöntemi: Kızarmış Patlıcan Nasıl Saklanır?  Patlıcanları kızartarak saklamaya karar verdiyseniz, tavaya uygun ölçüde sıvı yağ koyun ve ısıtın.  Doğradığınız veya bütün halde bıraktığınız patlıcanları arkalı önlü kızartın.  Kızartma işleminin ardından fazla yağını süzmek için kağıt havlu üzerinde bekletin.  Patlıcanlar tamamen soğuduğunda ise bir yemekte kullanacağınız miktarda porsiyonlara ayırın.  Kızarmış patlıcanları kilitli poşete veya buzdolabı poşetine 1 pişirimlik olacak şekilde yerleştirin.  Poşeti hava almayacak şekilde düğümledikten sonra üzerine tarihin yazılı olduğu etiket yapıştırın.  Hazırladığınız poşetleri buzluğa veya derin dondurucuya atın.  Patlıcanları kullanacağınız zaman buzluktan önce buzdolabı raflarına, daha sonra oda sıcaklığına getirebilirsiniz.  Buzluktan çıkarıp bir kez buzları çözünen patlıcanları tekrar buzluğa atmayın.

#5
Foto - Közleme Yöntemi: Közlenmiş Patlıcan Nasıl Muhafaza Edilir?  Patlıcanları közlemeye karar verdiyseniz, ilk aşamada söylediğimiz kabuklarını soyma ve tuzda bekletme işlemlerini uygulamayın.  Patlıcanları ocağın üzerinde veya fırında közleyin.  Daha sonra patlıcanların kabuklarını soymadan bir tencere içerisine alın ve kapağını kapatın. Bu sayede patlıcanlar terleyecek ve daha kolay soyulacaktır.  Patlıcanların kabuklarını soyduktan sonra oda sıcaklığında tamamen soğuyana kadar bekleyin.  Soğuyan patlıcanları porsiyonlar halinde ayırın ve buzdolabı poşetlerine yerleştirin.  Poşetlerin ağzını düğümledikten sonra üzerine tarih etiketi koyun ve buzluğa yerleştirin.

Közleme Yöntemi: Közlenmiş Patlıcan Nasıl Muhafaza Edilir?  Patlıcanları közlemeye karar verdiyseniz, ilk aşamada söylediğimiz kabuklarını soyma ve tuzda bekletme işlemlerini uygulamayın.  Patlıcanları ocağın üzerinde veya fırında közleyin.  Daha sonra patlıcanların kabuklarını soymadan bir tencere içerisine alın ve kapağını kapatın. Bu sayede patlıcanlar terleyecek ve daha kolay soyulacaktır.  Patlıcanların kabuklarını soyduktan sonra oda sıcaklığında tamamen soğuyana kadar bekleyin.  Soğuyan patlıcanları porsiyonlar halinde ayırın ve buzdolabı poşetlerine yerleştirin.  Poşetlerin ağzını düğümledikten sonra üzerine tarih etiketi koyun ve buzluğa yerleştirin.

#6
Foto - Kavurma Yöntemi: Kavrulmuş Patlıcan Nasıl Saklanır?  Patlıcanları yemeklik saklamak istiyorsanız, kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Aynı işlemi domateslere de uygulayın.  Tavanın içerisine az miktarda sıvı yağ dökün ve ısıtın. Domates ve patlıcanları tavaya alarak kavurun.  Patlıcanları tamamen pişmeden (diri haldeyken) ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğutun.  Soğuyan patlıcan ve domatesleri buzdolabı poşetlerine aktarın ve üzerine tarih etiketi yapıştırın.  Hazırladığınız poşetleri buzluğa yerleştirin.

Kavurma Yöntemi: Kavrulmuş Patlıcan Nasıl Saklanır?  Patlıcanları yemeklik saklamak istiyorsanız, kabuklarını soyup küp küp doğrayın. Aynı işlemi domateslere de uygulayın.  Tavanın içerisine az miktarda sıvı yağ dökün ve ısıtın. Domates ve patlıcanları tavaya alarak kavurun.  Patlıcanları tamamen pişmeden (diri haldeyken) ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğutun.  Soğuyan patlıcan ve domatesleri buzdolabı poşetlerine aktarın ve üzerine tarih etiketi yapıştırın.  Hazırladığınız poşetleri buzluğa yerleştirin.

#7
Foto - Patlıcan Kavanozda Nasıl Saklanır?  Közlenmiş patlıcanları buzluk yerine kavanozda da saklayabilirsiniz. Bunun için patlıcanları ocakta veya fırında közleyin.  Közleme işleminden sonra kabuklarını soyun ve sap kısımlarını kopartın.  Kavanozların içerisine 3-4 adet patlıcan koyun. Üzerine kabuğu soyulmuş sarımsak ve kaya tuzu ilave edin.  Kavanozun üst kısmında 1-2 parmak boşluk olacak şekilde bırakın.  Kalan boşluğu zeytinyağı ile doldurun. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.  Tencereye kavanozun yarısına gelecek şekilde su doldurun. Kavanozu ters çevirerek tencereye yerleştirin.  Bu şekilde ortalama 15 dakika kaynatın. Kavanozdaki patlıcanları kilerde ya da karanlık bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.

Patlıcan Kavanozda Nasıl Saklanır?  Közlenmiş patlıcanları buzluk yerine kavanozda da saklayabilirsiniz. Bunun için patlıcanları ocakta veya fırında közleyin.  Közleme işleminden sonra kabuklarını soyun ve sap kısımlarını kopartın.  Kavanozların içerisine 3-4 adet patlıcan koyun. Üzerine kabuğu soyulmuş sarımsak ve kaya tuzu ilave edin.  Kavanozun üst kısmında 1-2 parmak boşluk olacak şekilde bırakın.  Kalan boşluğu zeytinyağı ile doldurun. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.  Tencereye kavanozun yarısına gelecek şekilde su doldurun. Kavanozu ters çevirerek tencereye yerleştirin.  Bu şekilde ortalama 15 dakika kaynatın. Kavanozdaki patlıcanları kilerde ya da karanlık bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.

#8
Foto - Patlıcan Ne Kadar Süre Dayanır? Uzun süre elektrik kesintisi olmaz veya buzluğunuz bozulmazsa, patlıcanları 1 yıla kadar buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Buzlukta ne kadar süredir durduklarını anlamak için, üzerine mutlaka tarih etiketi yapıştırın. Buzluktan bir kez çıkartıp çözündürdüğünüz patlıcanları, tekrar buzluğa atmayın.

Patlıcan Ne Kadar Süre Dayanır? Uzun süre elektrik kesintisi olmaz veya buzluğunuz bozulmazsa, patlıcanları 1 yıla kadar buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Buzlukta ne kadar süredir durduklarını anlamak için, üzerine mutlaka tarih etiketi yapıştırın. Buzluktan bir kez çıkartıp çözündürdüğünüz patlıcanları, tekrar buzluğa atmayın.

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