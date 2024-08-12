Herkes bu peynire hayran! İşte yayla peynirinin sırrı

Tatvan peynirinin bölgede uzun yıllardır devam eden bir gelenek olup, bu yıl da üreticilerin yüzünü güldürdüğünü kaydeden Orak, ürettikleri peynirlerin hem yerel hem de ulusal pazarda büyük ilgi gördüğünü belirterek, bu doğal ve lezzetli ürünlerin Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralarda yer aldığını vurguladı.