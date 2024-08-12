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Gıda
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Herkes bu peynire hayran! İşte yayla peynirinin sırrı

2024-08-12 09:21:37
Herkes bu peynire hayran! İşte yayla peynirinin sırrı

Tatvan'da yapılan yayla peyniri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

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Foto - Herkes bu peynire hayran! İşte yayla peynirinin sırrı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaylalarda üretilen peynir, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

#2
Foto - Herkes bu peynire hayran! İşte yayla peynirinin sırrı

Tatvan’da yaklaşık 50 yıldır peynir üretimi ve satışı ile uğraşan Adnan Orak, sezon boyunca tonlarca peynir sattıklarını belirtti. Orak, “Ağırlıklı olarak peynir satışı üzerine çalışıyoruz. Peynirlerimiz koyun, keçi ve inek sütlerinden elde ediliyor. Koyun peyniri üretim sezonumuz mayıs ayında başlar ve otların kurumasıyla yani temmuz ortalarında sona erer. Sezonda 50 tondan fazla peynir satışı gerçekleştiriyoruz” dedi.

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Foto - Herkes bu peynire hayran! İşte yayla peynirinin sırrı

Tatvan peynirinin Hizan, Ahlat ve Bitlis'in köylerinden elde edilen sütlerle üretildiğini ve bu peynirin mükemmel bir lezzet sunduğunu dile getiren Orak, “Tatvan peyniri, doğallığı ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmayı hak ediyor” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Herkes bu peynire hayran! İşte yayla peynirinin sırrı

Tatvan peynirinin bölgede uzun yıllardır devam eden bir gelenek olup, bu yıl da üreticilerin yüzünü güldürdüğünü kaydeden Orak, ürettikleri peynirlerin hem yerel hem de ulusal pazarda büyük ilgi gördüğünü belirterek, bu doğal ve lezzetli ürünlerin Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralarda yer aldığını vurguladı.

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