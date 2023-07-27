Herkes balık tutmaya geliyordu! Denizi olmayan Sivas'ta yapay göl yaptı başı derde girdi

Yapay gölden herkesin yararlandığını belirten Adil Avcı, “Bu gölü balık yetiştirmek ve vatandaşın gelip burada piknik yapması için oluşturduk. İlk başlangıçta burada su yoktu, sadece bir çeşmenin suyu vardı. Bu alanı kendi imkanlarımla kepçe ile kazdırdım ve kazdıkça tabandan su çıkmaya başladı. Ve yine buraya kendi imkanlarımla alabalık, nesli tükenmekte olan su kaplumbağası koydum. Zamanla çoğaldılar, şimdi burada yaşıyor hayvanlar. Buradaki su kışın birikiyor, yaz aylarında da ihtiyaç halinde kullanılıyor. Bu göletin kimseye bir zararı yok. Burada gelip balık tutuyorlar, yabani ördekler geliyor. Buranın suyundan herkes yararlanıyor” dedi.