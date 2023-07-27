  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Herkes balık tutmaya geliyordu! Denizi olmayan Sivas'ta yapay göl yaptı başı derde girdi

2023-07-27 13:41:56
Herkes balık tutmaya geliyordu! Denizi olmayan Sivas'ta yapay göl yaptı başı derde girdi

Sivas’ın Gümüştepe köyünde yaşayan Adil Avcı’nın köyüne yaptırdığı yapay göl mahkemelik oldu.

#1
Foto - Herkes balık tutmaya geliyordu! Denizi olmayan Sivas'ta yapay göl yaptı başı derde girdi

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Gümüştepe köyünde yaşayan Adil Avcı’nın köyüne yaptırdığı yapay göl mahkemelik oldu. Adil Avcı, tarlasını sulamak ve vatandaşların faydalanması için Taşpınar mevkiine yapay bir göl yaptı. İddialara göre köy muhtarlığı gölün köyün mera arazisinİ işgal ettiği, suyun köye ulaşmadığını ve hayvanların susuz kaldığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Avcı, köyün merasını işgal ettiği suçlaması ile yargılandığı mahkemede 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 3 bin 600 TL para cezasına çevrildi. Gölün kaldırılmaması üzerine köy muhtarlığı yeniden şikayette bulunarak, durumu bir kez daha mahkemeye taşıdı. Mahkeme sürecinin devam ettiğini belirten Avcı, göletin kimseye zararı olmadığını söyledi.

#2
Foto - Herkes balık tutmaya geliyordu! Denizi olmayan Sivas'ta yapay göl yaptı başı derde girdi

Yapay gölden herkesin yararlandığını belirten Adil Avcı, “Bu gölü balık yetiştirmek ve vatandaşın gelip burada piknik yapması için oluşturduk. İlk başlangıçta burada su yoktu, sadece bir çeşmenin suyu vardı. Bu alanı kendi imkanlarımla kepçe ile kazdırdım ve kazdıkça tabandan su çıkmaya başladı. Ve yine buraya kendi imkanlarımla alabalık, nesli tükenmekte olan su kaplumbağası koydum. Zamanla çoğaldılar, şimdi burada yaşıyor hayvanlar. Buradaki su kışın birikiyor, yaz aylarında da ihtiyaç halinde kullanılıyor. Bu göletin kimseye bir zararı yok. Burada gelip balık tutuyorlar, yabani ördekler geliyor. Buranın suyundan herkes yararlanıyor” dedi.

#3
Foto - Herkes balık tutmaya geliyordu! Denizi olmayan Sivas'ta yapay göl yaptı başı derde girdi

Köy muhtarlığının gölü istemediğini iddia eden Avcı, “Gümüştepe köyü muhtarlığı olarak buranın yıkılmasını istiyorlar. Şu anda da zaten mahkeme sürecimiz devam ediyor. Neymiş hazineden 6 metre yer geçmişiz.

#4
Foto - Herkes balık tutmaya geliyordu! Denizi olmayan Sivas'ta yapay göl yaptı başı derde girdi

Geçtik de cebimize koymadık, hala duruyor yerinde. Buradaki sorun sadece muhtarın beni istememesi. Benim köylüyle hiçbir sorunum yok, herkes gelip buradan yararlanıyor. Yaşadığımız mahkeme sürecinde 3 bin 600 TL bir ceza ödedim ama neden ödediğimi ben de bilmiyorum. Mahkeme süreci devam ediyor” diye konuştu.

Suudi Arabistan'da İlk kez savaş açtı! Tarihi hamle: Çölleşmeye karşı mangrov ağacı seferberliği açıklaması
Dünya

Suudi Arabistan'da İlk kez savaş açtı! Tarihi hamle: Çölleşmeye karşı mangrov ağacı seferberliği açıklaması

Suudi Arabistan'da, çölleşmeyle mücadele çalışmaları kapsamında 2030 yılına kadar 50 milyondan fazla mangrov ağacı yetiştirmek amacıyla ilk ..
Doğaya aykırı rengiyle uğrak nokta oldu
Yaşam

Doğaya aykırı rengiyle uğrak nokta oldu

Tokat'ta doğal fotoğraf stüdyosu haline gelen lavanta bahçesi fotoğrafseverlerin uğrak noktası oluyor.
Açıklama geldi! 3 günlük su kesintisi...
Yaşam

Açıklama geldi! 3 günlük su kesintisi...

Yapılan açıklamada Şırnak'ta üç gün su kesintisi olacağı duyuruldu.

Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kim önerdi? Mehmet Sevigen açıkladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kim önerdi? Mehmet Sevigen açıkladı

Eski milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'ye kimin önerdiğini canlı yayında açıkladı.
20 santimetre boyunda! O ilimizde etçil çekirge görüntülendi
Yaşam

20 santimetre boyunda! O ilimizde etçil çekirge görüntülendi

Bahçe işleriyle uğraşan bir vatandaş, 20 santimetre boyundaki etçil çekirge ile karşı karşıya geldi.

Kütahya’da köylere 14 su tankeri dağıtıldı
Yerel

Kütahya’da köylere 14 su tankeri dağıtıldı

Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde tüm ilçelerin hizmetine sunulan 14 adet su tankeri dağıtımı ve sertifika takdim töreni Kütahya Orm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23