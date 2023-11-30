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Ekonomi
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Herkes apar topar oradan arsa almaya başladı! Sebebi ise bakın ne çıktı

2023-11-30 14:40:34
Herkes apar topar oradan arsa almaya başladı! Sebebi ise bakın ne çıktı

Yatırım yönü değişti! Parası olan oradan arsa alıyor! Ev almaya gücü yetmeyenlere alternatif! ‘Arsa karlı bir yatırım mı?’ diye düşünürken yatırımcıların gözdesi o iller oldu! İşte arsa yatırımında yatırımcıların gözdesi olan iller... Son dönemde konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yatırımcıların planlarını değiştirerek arsa ve iş yeri yatırımlarına yönlendirdi. Konut satışlarındaki düşüşe karşılık arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor seviyeler kaydedildi.

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Foto - Herkes apar topar oradan arsa almaya başladı! Sebebi ise bakın ne çıktı

Türkiye genelinde arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışları, 10 ayda 1 milyon 426 bin 146 adetle tüm zamanların en yüksek ocak- ekim rakamına ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 391 bin 787 olarak gerçekleşmişti, bu da artışın yüzde 2,5 olduğunu gösteriyor. Gayrimenkul uzmanlarına göre, bu eğilimde etkili olan en önemli faktörlerden biri, krediye erişimde sınırlı olan yatırımcıların arsa ve arazi yatırımlarını değerlendirmesi. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı’nın söylediklerine göre Pandemi sonrasında insanların alternatif yaşam alanlarına duyduğu ihtiyaç, büyükşehirlerdeki riskli yapı stokları ve 6 Şubat depremi sonrasındaki olumsuz etkiler de arsa ve arazi talebini artırıyor.

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Foto - Herkes apar topar oradan arsa almaya başladı! Sebebi ise bakın ne çıktı

Özelmacıklı, arsa yatırımında en çok talep gören bölgeleri sıralarken şöyle konuştu: “İnsanlar genelde arsa yatırımları için farklı bölgeleri tercih ediyorlar. Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Yalova, Balıkesir gibi bölgeler ve İzmit gibi bölgeler arsa seçiminde yoğun olan bölgeler. Tarlada da bu bölgelerin İstanbul ve çevresi için yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Her ilde arsa ve tarlalara yönelim var. İleride imara açılacak bölgelerin bulunduğu yerlerde daha çok talep oluyor diyebiliriz. İstanbul ve çevresinde arsa taleplerinin Arnavutköy, Çatalca gibi bölgelerde daha yoğun olduğunu söylemek mümkün. Anadolu yakasında Çekmeköy, Sultanbeyli, Pendik bölgesinde yoğunluk var. Tarla açısından Trakya’nın tümü, Marmara’da İstanbul’a yakın olabilecek yerler önemli derecede yoğun talep alıyor."

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