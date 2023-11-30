2023-11-30 14:40:34 Herkes apar topar oradan arsa almaya başladı! Sebebi ise bakın ne çıktı
Yatırım yönü değişti! Parası olan oradan arsa alıyor! Ev almaya gücü yetmeyenlere alternatif! ‘Arsa karlı bir yatırım mı?’ diye düşünürken yatırımcıların gözdesi o iller oldu! İşte arsa yatırımında yatırımcıların gözdesi olan iller... Son dönemde konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yatırımcıların planlarını değiştirerek arsa ve iş yeri yatırımlarına yönlendirdi. Konut satışlarındaki düşüşe karşılık arsa, tarla ve iş yeri satışlarında rekor seviyeler kaydedildi.