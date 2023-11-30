Herkes apar topar oradan arsa almaya başladı! Sebebi ise bakın ne çıktı

Özelmacıklı, arsa yatırımında en çok talep gören bölgeleri sıralarken şöyle konuştu: “İnsanlar genelde arsa yatırımları için farklı bölgeleri tercih ediyorlar. Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Yalova, Balıkesir gibi bölgeler ve İzmit gibi bölgeler arsa seçiminde yoğun olan bölgeler. Tarlada da bu bölgelerin İstanbul ve çevresi için yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Her ilde arsa ve tarlalara yönelim var. İleride imara açılacak bölgelerin bulunduğu yerlerde daha çok talep oluyor diyebiliriz. İstanbul ve çevresinde arsa taleplerinin Arnavutköy, Çatalca gibi bölgelerde daha yoğun olduğunu söylemek mümkün. Anadolu yakasında Çekmeköy, Sultanbeyli, Pendik bölgesinde yoğunluk var. Tarla açısından Trakya’nın tümü, Marmara’da İstanbul’a yakın olabilecek yerler önemli derecede yoğun talep alıyor."