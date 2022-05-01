Her yıl bir ihtiyaç sahibi ailenin evini imece usulü inşa ediyorlar

Köyde yürütülen çalışma kapsamında öncelikle köyde evi kullanılamaz halde olan ve maddi durumu ev yapmaya müsait olamayan vatandaşlar muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından belirleniyor. Daha sonra muhtar Vahit Karadağ öncülüğünde hayırseverler ve köylülerin nakdi destekleri ile inşaat malzemeleri temin ediliyor. Köyde yaşayanlar boş zamanlarında imece usulüyle önce ailenin kullanılamaz durumdaki evini yıkıyor daha sonra yerine yenisini inşa ediyor. Yeni evleri inşa edilirken aileyi köyde yaşayan vatandaşlar evlerinde misafir ediyor. 3 yılda 2 aile yeni evine kavuştu. Bu yıl ise 4'ü engelli bireye sahip 5 kişilik bir aile için harabe haldeki evlerinin yerine yeni bir ev inşa etmek için çalışmalara başlandı. Köylülerin çabalarıyla inşası tamamlanacak ev, yeni eşyalarla döşenerek aileye teslim edilecek. Muhtar Karadağ, AA muhabirine, 3 yıl önce muhtar seçilmesinin ardından köyde yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.