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Yaşam
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Her yerden çıkıyorlar! Vatandaşlar tedirgin

2024-06-27 20:00:21
Her yerden çıkıyorlar! Vatandaşlar tedirgin

Van'da sokaklar ve bahçeler salyangozlarla dolup taşıyor. Bu durum ise vatandaşları tedirgin ediyor.

#1
Foto - Her yerden çıkıyorlar! Vatandaşlar tedirgin

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi ile İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi'nde görülen küçük beyaz kabuklu salyangozlar meyve ve sebzelere zarar veriyor.

#2
Foto - Her yerden çıkıyorlar! Vatandaşlar tedirgin

Durumdan tedirgin olan vatandaşlar, bahçelerini ilaçlamalarına rağmen yoğunlukları azalmıyor.

#3
Foto - Her yerden çıkıyorlar! Vatandaşlar tedirgin

Bu sene aşırı derecede küçük salyangozların olduğunu ifade eden Mehmet Ali Akyüz, "İlaçlama yapmama rağmen yine de fayda etmedi.

#4
Foto - Her yerden çıkıyorlar! Vatandaşlar tedirgin

Artık ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Tırpanı çekerken onlara değiyor, tırpanın ağzı kör oluyor. Bahçenin her tarafında var. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum" dedi.

#5
Foto - Her yerden çıkıyorlar! Vatandaşlar tedirgin

#6
Foto - Her yerden çıkıyorlar! Vatandaşlar tedirgin

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