Her yerde aranıyor! Küçük Ahmed yaşıyor mu?

Omar Bereket, kayınbiraderinin gördüm dediği oğlunu umutla aradığını ifade ederek, “Deprem olduğunda yaşadığımız bina yıkıldı. Ben enkazdan 5 gün sonra çıktı. Benim büyük oğlumun yaşadığına inanıyorum. Çocuğumu enkazdan çıkarıldıktan sonra dayısı görmüş, ondan sonrada kayboldu. 6 ay oldu evladımı görmedim. Nerede, kimin yanında bilmiyorum. Mezarda da hanımım ve oğlum var. İkisini aynı yere defnedildi. Oğlumu arıyorum ama şimdiye kadar bir haber gelmedi. Karakola gittim, inşallah haber bekliyorum” dedi.