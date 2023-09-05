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Yaşam
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Her yerde aranıyor! Küçük Ahmed yaşıyor mu?

2023-09-05 09:44:23
Her yerde aranıyor! Küçük Ahmed yaşıyor mu?

Eşini ve oğlunu aynı mezara defneden adam, akrabalarının "gördük" dediği oğlunu arıyor.

#1
Foto - Her yerde aranıyor! Küçük Ahmed yaşıyor mu?

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay’ın Antakya ilçesinde ailesiyle birlikte yakalanan Omar Bereket, asrın felaketinde eşi ve oğlu başta olmak üzere birçok yakınını kaybetti. Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan ve ailesinin peşinde düşen acılı baba, eşini ve küçük oğlunu aynı mezarda buldu.

#2
Foto - Her yerde aranıyor! Küçük Ahmed yaşıyor mu?

Bereket, akrabalarına büyük oğlu Ahmed Bereket’i sorduğundaysa depremden sonra canlı olarak gördüklerini söylediler. Akrabalarının bu söylemi üzerine harekete geçen baba, oğlunun fotoğraflarının bulunduğu broşürleri bastırdı ve şehrin bir çok yerine astı. Gerekli mercilere giderek kayıp başvurusunda bulunan acılı baba, depremin üzerinden aylar geçse de yaşadığını iddia ettiği oğlundan gelecek haberi umutla bekliyor.

#3
Foto - Her yerde aranıyor! Küçük Ahmed yaşıyor mu?

Omar Bereket, kayınbiraderinin gördüm dediği oğlunu umutla aradığını ifade ederek, “Deprem olduğunda yaşadığımız bina yıkıldı. Ben enkazdan 5 gün sonra çıktı. Benim büyük oğlumun yaşadığına inanıyorum. Çocuğumu enkazdan çıkarıldıktan sonra dayısı görmüş, ondan sonrada kayboldu. 6 ay oldu evladımı görmedim. Nerede, kimin yanında bilmiyorum. Mezarda da hanımım ve oğlum var. İkisini aynı yere defnedildi. Oğlumu arıyorum ama şimdiye kadar bir haber gelmedi. Karakola gittim, inşallah haber bekliyorum” dedi.

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