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Siyaset
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Her şeyi itiraf etti! Babacan kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor

2023-01-26 11:23:33
Her şeyi itiraf etti! Babacan kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın uygun zemin olduğunda Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği açıklamasını eleştirdiği için partisinden ihraç edilen Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Her şeyi itiraf etti! Babacan kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor

6'lı masanın küçük ortaklarından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın uygun zemin olduğunda Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği açıklamasını eleştirdiği için partisinden ihraç edilen Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Her şeyi itiraf etti! Babacan kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor

KURUCU ÜYELER BİR BİR AYRILDI Yıldırım, "Ali Babacan, ülkeye demokrasi ve hukuku yeniden hakim kılmak iddiasıyla yola çıkmıştı. Beni ihraç ettikten sonra aralıklarla partiden 14 kurucu üye istifa etti. 90 kurucu üyeden şu anda 74 üye kaldı. Babacan'ın gerçek yüzünü ve arkasındaki projeyi de bu vesileyle ortaya çıkartmış oldu.

#3
Foto - Her şeyi itiraf etti! Babacan kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor

KENDİ KURUCULARININ FİKRİNE BİLE SAYGISI YOK Deva Partisi yönetimi için demokrasi bir amaç değildir. Kendi kurucularının en doğal hakkı olan düşünce hürriyetine bile tahammül edemeyen bir yapının ülkeye demokrasi ve hukuku getirme iddiasında olması akıl dışı bir durumdur" dedi.

#4
Foto - Her şeyi itiraf etti! Babacan kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor

HDP'NİN 3'ÜNCÜ EŞ GENEL BAŞKANI GİBİ DAVRANIYOR Babacan'ın partinin kurulmasının ardından şaşırtıcı bir dil ve içerik kullanmaya başladığını kaydeden Yıldırım, "Demokrasi vurgusu yaparken bile terörün beslendiği kaynaklara su serpmeyi ihmal etmeyen bir görüntü veriyor. Bu görüntüyü aslında Kandil gördü.

#5
Foto - Her şeyi itiraf etti! Babacan kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor

Demirtaş'a da mesajını iletiyor. Demirtaş'ta Kandil'den almış olduğu mesajı Babacan'a söylüyor. 'Babacan ve partisinin HDP'ye daha fazla yakınlaşması arzusunu olgunlukla karşılıyoruz, Babacan'ın bu emekleri boşa gitmeyecektir' diyor. Babacan partisini nöbetçi HDP'ye çevirmiş, kendisini de HDP'nin 3'üncü eş genel başkanı gibi davranıyor" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Her şeyi itiraf etti! Babacan kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor

KENDİ AKLIYLA KONUŞMUYOR Babacan'ın dünyaca tanınmış İHA ve SİHA üreticisi Baykar şirketine yönelik yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Yıldırım, "Babacan milli denilen her şeye karşı. Gökyüzüne hâkim olamayan bir devlet, bunu hazmedemeyen Babacan ne yapmaya çalışıyor. Gökyüzünde hâkimiyet sağlıyoruz, karada hâkimiyet oluşturduk, denizde hâkimiyet oluşturuyoruz ama Babacan bunları hazmedemiyor. Çünkü Babacan aklıyla konuşmuyor. Babacan başkasının aklıyla konuşuyor. Babacan dışardan yönetiliyor. Bunları bir araya getiren bir güç var. Önümüzdeki süreç çok tehlikeli bir süreç. Türkiye'yi çembere almaya çalışıyorlar. Burada da Türkiye'deki siyaseti dizayn etmek isteyen dış güçler üç isim üzerinde duruyor. Demirtaş, Babacan ve İmamoğlu. Bunların üçünün eli de bir, aynı tele vuruyor. Türkiye'yi küçük bir Anadolu Cumhuriyeti yapmanın peşindeler. Bu fotoğrafı görmemek elde değil. Dışarıya bağımlılığımız azaldı. Milli savunmada yüzde 20'den yüzde 80'lere çıkmak az bir iş değil. Türkiye oyun kuran bir ülke. Türkiye artık bölgesel bir güç değil küresel bir güç oldu" açıklamasında bulundu.

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Foto - Her şeyi itiraf etti! Babacan kendini HDP'nin 3. genel başkanı zannediyor

HEPSİNİN OYU BİR SAYILSA ERDOĞAN'I GEÇEMEZ BUNLAR 6'lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Babacan'a sıra gelmeyeceğini söyleyen Yıldırım, "6'lı masanın adayı kim olursa olsun, İmamoğlu'nu da koy Mansur Yavaş'ı da koy. Hepsi ayrı ayrı aday olsa, hepsinin oyu bir sayılsa yine de Recep Tayyip Erdoğan'ı geçemez bunlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağı oy yüzde 56'nın altı değildir." dedi. KAYNAK:SABAH GAZETESİ

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