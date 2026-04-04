Her şey bir anda oldu: Türk savunma sanayi devi satıldı
Türk savunma sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savunma sanayi şirketi Best Grup resmen satıldı. Yüzde 70 hissenin satıldığı şirketin yeni sahipleri ortaya çıktı.
Tera Yatırım Teknoloji Holding, savunma sanayii şirketi Best Grup Savunma Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 70’ini temsil eden payların devrini dün (03.04.2026) itibarıyla tamamladığını açıkladı.
Süreç, 19 Aralık 2025 tarihinde imzalanan Pay Alım Satım Sözleşmesi ile başlamıştı. Rekabet Kurumu’na yapılan başvurunun ardından, Şubat 2026’da yayımlanan tebliğ değişikliğiyle ciro eşiklerinin yükseltilmesi sonucunda işlem izne tabi tutulmadı ve devir süreci tamamlandı.
2010 yılında kurulan Best Grup Savunma; zırhlı araçlar, silah sistemleri, uzaktan kumandalı iş makineleri, insansız kara araçları, gizli zırhlama çözümleri ve entegre tesis güvenlik sistemleri alanlarında faaliyet göstermektedir.
Şirket, Ar-Ge yetkinliği ve proje yönetimi deneyimiyle yurt içi ve yurt dışı pazarlara yönelik ihracat ve ortak üretim modelleriyle çalışmaktadır.
Tera Yatırım Teknoloji Holding, devrin tamamlanmasının ardından Best Grup’un faaliyet alanları ve iş birliklerinin konsolide yapı içinde güçlendirileceğini belirtti.
KAYNAK: BORSA GÜNDEM
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23