  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Her şey bir anda oldu: Türk savunma sanayi devi satıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:



Türk savunma sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savunma sanayi şirketi Best Grup resmen satıldı. Yüzde 70 hissenin satıldığı şirketin yeni sahipleri ortaya çıktı.

1
#1
Foto - Her şey bir anda oldu: Türk savunma sanayi devi satıldı

Tera Yatırım Teknoloji Holding, savunma sanayii şirketi Best Grup Savunma Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 70’ini temsil eden payların devrini dün (03.04.2026) itibarıyla tamamladığını açıkladı.

#2
Foto - Her şey bir anda oldu: Türk savunma sanayi devi satıldı

Süreç, 19 Aralık 2025 tarihinde imzalanan Pay Alım Satım Sözleşmesi ile başlamıştı. Rekabet Kurumu’na yapılan başvurunun ardından, Şubat 2026’da yayımlanan tebliğ değişikliğiyle ciro eşiklerinin yükseltilmesi sonucunda işlem izne tabi tutulmadı ve devir süreci tamamlandı.

#3
Foto - Her şey bir anda oldu: Türk savunma sanayi devi satıldı

2010 yılında kurulan Best Grup Savunma; zırhlı araçlar, silah sistemleri, uzaktan kumandalı iş makineleri, insansız kara araçları, gizli zırhlama çözümleri ve entegre tesis güvenlik sistemleri alanlarında faaliyet göstermektedir.

#4
Foto - Her şey bir anda oldu: Türk savunma sanayi devi satıldı

Şirket, Ar-Ge yetkinliği ve proje yönetimi deneyimiyle yurt içi ve yurt dışı pazarlara yönelik ihracat ve ortak üretim modelleriyle çalışmaktadır.

#5
Foto - Her şey bir anda oldu: Türk savunma sanayi devi satıldı

Tera Yatırım Teknoloji Holding, devrin tamamlanmasının ardından Best Grup’un faaliyet alanları ve iş birliklerinin konsolide yapı içinde güçlendirileceğini belirtti.

#6
Foto - Her şey bir anda oldu: Türk savunma sanayi devi satıldı

KAYNAK: BORSA GÜNDEM

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Reha

Muhakkaki ulke yetkilileri bilir ama boyle ulke guvenligini ilgilendiren fabrikalar kuruluslar telefon telekominikasyon ve daha bilmediklerimiz ulke guvenligini ilgilendirenler yuzde ellibiri turkiyeye aitolmali boyle olmazsa ulke guvenligi istanbuldaki guvenligin tumkameralar yabancilarin elinegecti bu ulke felaketidir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23