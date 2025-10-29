Haber Merkezi Giriş Tarihi: Her hafta yüz binlerce kişi soruyor Yapay zeka ile korkunç sohbet
OpenAI’nin paylaştığı verilere göre, her hafta 1 milyondan fazla kişi ChatGPT’ye intihar düşüncelerini açıyor. Şirket, yapay zekânın bu hassas konuşmalarda daha güvenli ve destekleyici tepkiler vermesi için 170’ten fazla ruh sağlığı uzmanıyla birlikte çalışıyor. OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin kullanımıyla ilgili endişe verici veriler paylaştı. Şirketin tahminlerine göre, haftalık 800 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan ChatGPT ile her hafta 1 milyondan fazla kişi intihar düşünceleri veya planları hakkında konuşuyor. Bu rakam, toplam haftalık kullanıcı tabanının yaklaşık %0.15’ine denk geliyor. Bu hassas sohbetlerin oranı düşük görünse de, ChatGPT’nin devasa kullanıcı sayısı nedeniyle bu rakam oldukça önemli bir seviyeye ulaşıyor.