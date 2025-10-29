Her hafta yüz binlerce kişi soruyor Yapay zeka ile korkunç sohbet

OpenAI ayrıca ChatGPT kullanan çocuklar için ebeveyn denetimlerini kullanıma sundu. Şirket, çocukları otomatik olarak tespit etmek ve yaşa bağlı daha katı güvenlik önlemleri uygulamak için bir yaş tahmin sistemi geliştirdiğini söylüyor. OpenAI, yeni GPT-5 modelinin ruh sağlığıyla ilgili 1.000’den fazla zorlu konuşma değerlendirmesinde, istenen davranışlara ? oranında uyum sağladığını iddia etti. Bu oran, 15 Ağustos’ta piyasaya sürülen önceki GPT-5 modelinde sadece ' idi. Şirket ayrıca, temel güvenlik testlerine artık duygusal bağımlılık ve intihar dışı ruhsal sağlık acil durumları için kriterler eklediğini belirtti. CEO Sam Altman, ruh sağlığı konusunda dikkatli olmak için robotu “oldukça kısıtlayıcı” yaptıklarını, ancak bunun diğer kullanıcılar için “daha az kullanışlı” olduğunu kabul etti.