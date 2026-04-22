Her gün elle masaj yaparak yetiştiriyorlar: Tanesi tam 28 bin TL’den satışa çıktı

Japonya'nın Yubari kasabasına özgü volkanik küllü topraklarda yetişen Yubari Kral Kavunu, 2026 sezonunun ilk hasadında çifti 45 bin dolardan alıcı bularak lüks bir otomobil fiyatına ulaştı. Her bir meyvenin simetrik bir dış yapıya sahip olması için çiftçiler tarafından beyaz eldivenlerle günlük masaj yapıldığı ve özel bilgisayarlı seralarda büyütüldüğü bu süreç, tarımda mikro yönetimin zirvesi olarak kabul ediliyor. Kokusuyla tüm evi bir parfüm bulutu gibi kaplayabilen bu tescilli meyveler, Japonya'da en üst düzey saygı göstergesi ve hediye olarak sunuluyor.