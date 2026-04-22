Her gün elle masaj yaparak yetiştiriyorlar: Tanesi tam 28 bin TL’den satışa çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Her gün elle masaj yaparak yetiştiriyorlar: Tanesi tam 28 bin TL’den satışa çıktı

Japonya'nın Yubari kasabasına özgü volkanik küllü topraklarda yetişen Yubari Kral Kavunu, 2026 sezonunun ilk hasadında çifti 45 bin dolardan alıcı bularak lüks bir otomobil fiyatına ulaştı. Her bir meyvenin simetrik bir dış yapıya sahip olması için çiftçiler tarafından beyaz eldivenlerle günlük masaj yapıldığı ve özel bilgisayarlı seralarda büyütüldüğü bu süreç, tarımda mikro yönetimin zirvesi olarak kabul ediliyor. Kokusuyla tüm evi bir parfüm bulutu gibi kaplayabilen bu tescilli meyveler, Japonya'da en üst düzey saygı göstergesi ve hediye olarak sunuluyor.

Foto - Her gün elle masaj yaparak yetiştiriyorlar: Tanesi tam 28 bin TL’den satışa çıktı

Bahar aylarının gelmesi ile bazı meyve ve sebzelerin de hasat vakti geldi. Hasat edilen ve tezgahlarda yer bulan bu meyve-sebzelerden bazıları ilk hasatlar manav ve pazarlara ulaştığında cep yakan fiyatlardan satışa sunuluyor. Fiyatları bir maaş seviyesine yükselmiş olan bu meyve-sebzeler reyonlardaki yerini aldı.

Foto - Her gün elle masaj yaparak yetiştiriyorlar: Tanesi tam 28 bin TL’den satışa çıktı

Pek çok kişi için bir kavun, markette kilosuna göre seçilen bir yaz meyvesidir. Ancak Japonya'da işler böyle yürümüyor. Yubari Kral Kavunu, iki farklı kavun türünün (Earl's Favourite ve Burpee's Spicy Cantaloupe) hibritlenmesiyle doğan, sadece Yubari kasabasına özgü volkanik küllü topraklarda yetişen bir tescilli marka. Onu bu kadar pahalı yapan şey ise üretimindeki o akılalmaz "mikro yönetim."

Foto - Her gün elle masaj yaparak yetiştiriyorlar: Tanesi tam 28 bin TL’den satışa çıktı

Yubari kavunları dışarıda, tarlada yetişmez. Her bir kavun, sıcaklığı ve nemi bilgisayar sistemleriyle anlık olarak kontrol edilen özel seralarda büyütülür. Çiftçiler, dışarıdaki hava sıcaklığı 1 derece bile değişse, seranın havalandırmasını manuel olarak ayarlar. Bu kavunlar, hayatları boyunca "mükemmel iklimi" yaşarlar.

Foto - Her gün elle masaj yaparak yetiştiriyorlar: Tanesi tam 28 bin TL’den satışa çıktı

Kavunun dışındaki o dantel gibi beyaz ağ yapısı (netting), aslında kavunun kalitesinin imzasıdır. Bu ağların simetrik ve kusursuz olması için çiftçiler, büyüme evresinde kavunlara her gün beyaz eldivenlerle manuel masaj yaparlar. Ayrıca, güneşin kabuğu yakıp lekesini bozmaması için her kavuna özel kağıt "şapkalar" takılır. Bu süreçte en ufak bir çizik veya asimetri oluşursa, o kavun "Kral" sınıfından düşürülür ve fiyatı bir anda çakılır.

Foto - Her gün elle masaj yaparak yetiştiriyorlar: Tanesi tam 28 bin TL’den satışa çıktı

Yubari kavununu diğerlerinden ayıran en büyük özellik, şeker oranının (Brix derecesi) ve aromasının dengesidir. Volkanik topraklar, meyveye yoğun bir mineral içeriği sağlarken, özel sulama teknikleri etli kısmın "eriyen bir tereyağı" kıvamında olmasını sağlar. Kokusu o kadar yoğundur ki, bir odaya konulduğunda tüm evi dakikalar içinde egzotik bir parfüm bulutuyla kaplayabilir.

Foto - Her gün elle masaj yaparak yetiştiriyorlar: Tanesi tam 28 bin TL’den satışa çıktı

Japonya'da "Chugen" adı verilen geleneksel hediyeleşme dönemlerinde, bu kavunlar en üst düzey saygı göstergesi olarak sunulur. Hasadın ilk iki kavunu her yıl düzenlenen meşhur açık artırmada satılır. 2026 yılı verilerine göre, sezonun ilk çift kavunu geleneği bozmayarak lüks bir segment otomobil fiyatına, yani 45.000 dolara alıcı buldu. Bu parayı ödeyen işletmeler genellikle bunu bir reklam aracı olarak kullanıyor veya en seçkin müşterilerine ikram ediyor.

Foto - Her gün elle masaj yaparak yetiştiriyorlar: Tanesi tam 28 bin TL’den satışa çıktı

