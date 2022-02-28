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Sağlık
14
Her gece zerdeçallı yoğurt yerseniz...

2022-02-28 03:41:52
Her gece zerdeçallı yoğurt yerseniz...

Zerdeçallı yoğurt, yatmadan önce tüketilirse adeta şifa dağıtıyor.

#1
Foto - Baharatlar arasında

Baharatlar arasında "altın" değerinde sayılan zerdeçal, probiyotik kaynağı olan yoğurtla birleştiğinde vücuda sağladığı etkileri duyanlar, rutin halde tüketmeye başlıyor.

#2
Foto - Zerdeçal, içeriğindeki

Zerdeçal, içeriğindeki "curcumin" adlı bileşen sayesinde horman dengesi başta olmak üzere bağışıklık sisteminin güçlenmesi, iltihap oluşumunun engellenmesi ve yağ yakımını hızlandırması ile öne çıkıyor.

#3
Foto - Sofralarımızın olmazsa olmazı yoğurt ise, kalsiyum ve probiyotik değerleriyle sindirim sistemi başta olmak üzere kemik sağlığı, bağırsak sağlığı, ruh sağlığı ve kalp damar hastalıkları gibi birçok sağlık sorununun önüne geçiyor.

Sofralarımızın olmazsa olmazı yoğurt ise, kalsiyum ve probiyotik değerleriyle sindirim sistemi başta olmak üzere kemik sağlığı, bağırsak sağlığı, ruh sağlığı ve kalp damar hastalıkları gibi birçok sağlık sorununun önüne geçiyor.

#4
Foto - Her gece uyumadan önce bir kase yoğurt ile zerdeçalı buluşturmak ise adeta diyet listelerinin vazgeçilmezi.

Her gece uyumadan önce bir kase yoğurt ile zerdeçalı buluşturmak ise adeta diyet listelerinin vazgeçilmezi.

#5
Foto - İşte zerdeçallı yoğurdun faydaları... Her gece zerdeçallı yoğurt yerseniz... Zerdeçallı yoğurt kürünün en büyük özelliği ödem attırması.

İşte zerdeçallı yoğurdun faydaları... Her gece zerdeçallı yoğurt yerseniz... Zerdeçallı yoğurt kürünün en büyük özelliği ödem attırması.

#6
Foto - Bu sayede kilo vermek isteyenler için kurtarıcı.

Bu sayede kilo vermek isteyenler için kurtarıcı.

#7
Foto - Zerdeçallı yoğurdun faydaları arasında eklem ağrılarına iyi gelmesi de bulunuyor.

Zerdeçallı yoğurdun faydaları arasında eklem ağrılarına iyi gelmesi de bulunuyor.

#8
Foto - Yoğurt ve baharatın birleşimi, kemik sağlığını destekliyor.

Yoğurt ve baharatın birleşimi, kemik sağlığını destekliyor.

#9
Foto - Sindirim sisteminizin düzenlenmesine yardımcı olur.

Sindirim sisteminizin düzenlenmesine yardımcı olur.

#10
Foto - Kabızlık, şişkinlik, gaz gibi sorunlarınızın en aza inmesine destek sağlıyor.

Kabızlık, şişkinlik, gaz gibi sorunlarınızın en aza inmesine destek sağlıyor.

#11
Foto - Karaciğer yağlanmasını yine düzenli kullanımda engellemeye yardımcı oluyor.

Karaciğer yağlanmasını yine düzenli kullanımda engellemeye yardımcı oluyor.

#12
Foto - Kan şekerinizi dengeler, açlık hissinizi azaltır, uzun süre tokluk hissi veriyor.

Kan şekerinizi dengeler, açlık hissinizi azaltır, uzun süre tokluk hissi veriyor.

#13
Foto - Antienflamatuvar özelliği sayesinde de ağrıların, iltihap nedeniyle oluşan yangıların azalmasına yardımcı oluyor.

Antienflamatuvar özelliği sayesinde de ağrıların, iltihap nedeniyle oluşan yangıların azalmasına yardımcı oluyor.

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