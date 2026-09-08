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Hepsi çok zararlı... Okul kantinlerindeki yeni fiyatlar belli oldu!

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Hepsi çok zararlı... Okul kantinlerindeki yeni fiyatlar belli oldu!

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul kantinlerinde uygulanacak fiyatlar açıklandı.

#1
Foto - Hepsi çok zararlı... Okul kantinlerindeki yeni fiyatlar belli oldu!

Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki pazartesi başlayacak. Okulların açılmasına kısa süre kala kantinlerde uygulanacak yeni fiyat tarifesi de belli oldu. Tost ve ayran 130, tavuk döner 145 liradan satılacak. Dört çeşit tabldot yemeğin fiyatı ise 285 liraya çıkacak.

#2
Foto - Hepsi çok zararlı... Okul kantinlerindeki yeni fiyatlar belli oldu!

Yeni tarifeye göre okul kantinlerinde bir tost ve bir ayran 130 liradan satılacak. Tostun geçen yılki satış fiyatı 90 liraydı.

#3
Foto - Hepsi çok zararlı... Okul kantinlerindeki yeni fiyatlar belli oldu!

Kantinlerde simidin fiyatı 30 lira olarak belirlenirken açma ve poğaça 35 liradan satılacak. Tavuk dönerin fiyatı ise 145 lira olacak.

#4
Foto - Hepsi çok zararlı... Okul kantinlerindeki yeni fiyatlar belli oldu!

Yarım litrelik su 15, çay ise 25 liradan satışa sunulacak.

#5
Foto - Hepsi çok zararlı... Okul kantinlerindeki yeni fiyatlar belli oldu!

Dört çeşit yemek 285 lira Okullardaki tabldot yemek fiyatları da açıklandı. Üç çeşit yemeğin günlük fiyatı 245, dört çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi.

#6
Foto - Hepsi çok zararlı... Okul kantinlerindeki yeni fiyatlar belli oldu!

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, kantincilerin enflasyonla mücadele kapsamında fiyatlarda sınırlı artış yaptığını söyledi. Osmanoğlu, genel zam oranının yüzde 6,8 olduğunu belirtti. Kaynak: NTV

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