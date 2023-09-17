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Hepimiz bu hataları yapıyoruz! Gözlüklerinizi sakın böyle temizlemeyin

2023-09-17 15:08:03
Hepimiz bu hataları yapıyoruz! Gözlüklerinizi sakın böyle temizlemeyin

İşin uzmanı, gözlük camlarını silerken dikkat edilmesi gereken hususları tek tek sıraladı.

#1
Foto - Hepimiz bu hataları yapıyoruz! Gözlüklerinizi sakın böyle temizlemeyin

Eskişehir’de optisyenlik yapan Ömer Faruk Göker, organik camlı gözlüklerde toz kaynaklı çizilmelerin önüne geçilmesi için camın duru su ile yıkanıp mikrofiber bezlerle temizlenmesi gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Hepimiz bu hataları yapıyoruz! Gözlüklerinizi sakın böyle temizlemeyin

Optisyen Ömer Faruk Göker, organik camlı gözlüklerin temizliği esnasında bazı hususlara dikkat edilmemesi halinde üzerindeki tozlar nedeniyle çizilmeler meydana gelebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

#3
Foto - Hepimiz bu hataları yapıyoruz! Gözlüklerinizi sakın böyle temizlemeyin

Kuru mendille gözlüklerini temizlerken farkında olmadan camlarını çizen hastaların mutlaka mikrofiber bez kullanması gerektiğine dikkat çeken Göker, gözlüklerin duru su ile yıkanmasının önemini anlattı. Kolonyalı ıslak gözlük temizleme mendillerin kesinlikle kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Eskişehirli optisyen, ek olarak kullanılabilecek tek malzemenin katkısız el sabunu olabileceğini ifade etti.

#4
Foto - Hepimiz bu hataları yapıyoruz! Gözlüklerinizi sakın böyle temizlemeyin

Eskiden gözlüklerde gerçek camların kullanıldığından bahsederek organik camlara geçiş sürecine değinen optisyen Ömer Faruk Göker, “Eskiden mineral cam dediğimiz gerçek camlar vardı. Bu camların çok fazla dezavantajı oluyordu. Ağır oldukları için düştükleri zaman kırılıyor ve yaralanmalara sebebiyet verebiliyorlardı. O yüzden artık organik camlar kullanılıyor. Bu organik camlar da üzerindeki tozla beraber silindiği zaman bile çizilebiliyor. Sonuçta plastiği siliyorsun, toz üzerine geri toplanıyor. Bu yüzden gözlük camlarının bizim verdiğimiz mikrofiber bezlerle temizlenmesi gerekiyor. Direkt kuru kuruya vurduğumuz bezler de camı çiziyor. Doğal olarak üzerinde o statik elektrik duruyor, tozlar birikiyor. Kolonyalı ıslak gözlük temizleme mendilleri satılıyor. Ancak kesinlikle onları kullanmamak gerekiyor. Burada kullanacağımız tek şey katkısız el sabunu olabilir. Gözlük duru su ile yıkanmalı ve mikrofiber bezlerle temizlenmeli” dedi.

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