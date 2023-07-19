2023-07-19 15:24:43 Hem SSK’sı hem de Bağ-Kur’u olanlar yandı! Hayati uyarı! Bunu yapmayan hapı çok fena yutar
Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, EYT (Erken Emeklilik Talepleri) sürecinin hızla ilerlediğini ve milyonlarca başvurunun devam ettiğini belirtti. Karakaş, hangi EYT başvurularının geçersiz sayılacağı konusunda bilgi vererek özellikle SSK ve Bağ-Kur çalışmalarının bir arada olan, kendi iş yerinden SSK'lı olarak gösterilen veya şirket ortağı iken SSK'lı olarak kaydedilen kişilerin durumunu ele aldı.