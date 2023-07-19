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Ekonomi
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Hem SSK’sı hem de Bağ-Kur’u olanlar yandı! Hayati uyarı! Bunu yapmayan hapı çok fena yutar

2023-07-19 15:24:43
Hem SSK’sı hem de Bağ-Kur’u olanlar yandı! Hayati uyarı! Bunu yapmayan hapı çok fena yutar

Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, EYT (Erken Emeklilik Talepleri) sürecinin hızla ilerlediğini ve milyonlarca başvurunun devam ettiğini belirtti. Karakaş, hangi EYT başvurularının geçersiz sayılacağı konusunda bilgi vererek özellikle SSK ve Bağ-Kur çalışmalarının bir arada olan, kendi iş yerinden SSK'lı olarak gösterilen veya şirket ortağı iken SSK'lı olarak kaydedilen kişilerin durumunu ele aldı.

#1
Foto - Hem SSK’sı hem de Bağ-Kur’u olanlar yandı! Hayati uyarı! Bunu yapmayan hapı çok fena yutar

SGK Başuzmanı Karakaş, konuşmasında SGK tarafından EYT başvurusu yapıldıktan sonra geçersiz sayılma durumunun mevcut olabildiğini ifade etti. Bu nedenle SGK, başvuru sahiplerinin 2011 yılı öncesi ve sonrası uygulamalara göre incelenmesini sağlamakta olduğunu dile getirdi.

#2
Foto - Hem SSK’sı hem de Bağ-Kur’u olanlar yandı! Hayati uyarı! Bunu yapmayan hapı çok fena yutar

Ayrıca SGK, 2008 yılından itibaren yürürlükte olan uygulamaları da ayrıca dikkate aldığını, SSK mı Bağ-Kur mu geçerli olacak, buna göre işlem yapıldığını söyledi.

#3
Foto - Hem SSK’sı hem de Bağ-Kur’u olanlar yandı! Hayati uyarı! Bunu yapmayan hapı çok fena yutar

Karakaş, eksik prim yüzünden emekliliğin geçersiz olabileceğini dile getirerek, "Maalesef çoğu zaman da SSK geçersiz sayıldığından emeklilik dilekçesini verdiğiniz halde gerekli prim otomatikman artacağından ötürü; Bağ-Kur'dan emekli olmak için bir erkeğin en az 9 bin prim gerekiyor. 9 bin prim olmadan emekli olamıyorsunuz. Siz SSK'dan emekli olmayı hayal ederken 2-3 bin gün daha az primle maalesef SSK'dan Bağ-Kur'a geçme durumu varsa emeklilik geçersiz olabilir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Hem SSK’sı hem de Bağ-Kur’u olanlar yandı! Hayati uyarı! Bunu yapmayan hapı çok fena yutar

Kendi iş yerlerinden SSK'lı olarak gösterilen veya şirket ortakları olarak SSK'lı kaydedilen kişilerin durumunda, hizmet defterinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, aynı dönemde hem Bağ-Kur hem de SSK çalışması bulunan kişilerin hizmet çakışmalarının analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Bu bilgilere göre emeklilik planlaması yapmanın önemli olduğunu belirten Karakaş, ayrıca mahsuplaşma imkanı varsa bunun kullanılmasının ve en az zararla emeklilik planlamasının yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Hem SSK’sı hem de Bağ-Kur’u olanlar yandı! Hayati uyarı! Bunu yapmayan hapı çok fena yutar

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