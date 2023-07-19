Hem SSK’sı hem de Bağ-Kur’u olanlar yandı! Hayati uyarı! Bunu yapmayan hapı çok fena yutar

Kendi iş yerlerinden SSK'lı olarak gösterilen veya şirket ortakları olarak SSK'lı kaydedilen kişilerin durumunda, hizmet defterinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, aynı dönemde hem Bağ-Kur hem de SSK çalışması bulunan kişilerin hizmet çakışmalarının analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Bu bilgilere göre emeklilik planlaması yapmanın önemli olduğunu belirten Karakaş, ayrıca mahsuplaşma imkanı varsa bunun kullanılmasının ve en az zararla emeklilik planlamasının yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.