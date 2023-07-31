Hem şifa deposu hem de tok tutuyor

Sabah saat 05.00 gibi fırından çıkartıp temizleyip hazırlıyoruz. Haftanın altı günü bu şekilde çorbamızı hazırlıyoruz. Görüntüsü ile gözleri, tadı ile de mideleri bayram ettiriyor. Faydaları dolayısıyla kelle paça çorbasına ilgi oldukça fazla. Kelle paça çorbası, içerdiği mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kolajen açısından da oldukça zengindir. Kırığa, çıkığa ve eklem ağrılarına iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Genellikle kış aylarında daha fazla tüketilse de yaz aylarında da vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Sabahın erken saatlerinde ilgi yoğun oluyor ve kısa zaman içerisinde tükeniyor. Günde yaklaşık 70-80 porsiyon satışımızın olduğu kelle paça çorbası porsiyonu 60 TL'den müşterilerimiz ile buluşuyor" dedi.