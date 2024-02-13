Hem sellere hem yıllara meydan okuyor!

Köprünün üst kısmında hasar oluştuğunu ifade eden Günay, "Köprünün üstünde küçük çökme var. O çökmeyi definecilerin yaptığını düşünüyorum. Kış aylarında çok yağışlı havada köprünün taştığı oluyor. Seller geldiğinde Eşme'de yapılan köprülerde sıkıntı yaşanırken, bu tarihi köprü de bozulma olmadı" diye konuştu.