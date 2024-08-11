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Yaşam
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Hem kendilerini hem trafiği böyle tehlikeye atıyorlar

2024-08-11 19:58:35
Hem kendilerini hem trafiği böyle tehlikeye atıyorlar

Kırmızı ışığa rağmen kurala uymayan yayalar herkesin canını tehlikeye atıyor.

#1
Foto - Hem kendilerini hem trafiği böyle tehlikeye atıyorlar

Eskişehir'de trafik ışığı kırmızı yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalar muhtemel kazalara davetiye çıkartırken, sürücülerin tepkisine neden oluyor.

#2
Foto - Hem kendilerini hem trafiği böyle tehlikeye atıyorlar

Tepebaşı ilçesi Arifiye Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerinde trafik kurallarını ihlal eden yayalar dikkat çekiyor.

#3
Foto - Hem kendilerini hem trafiği böyle tehlikeye atıyorlar

Kendilerine kırmızı ışık yanmasına rağmen karşıdan karşıya geçmek için araçlar hareket halindeyken yola atlayan ve koşan vatandaşlar tehlike oluşturuyor.

#4
Foto - Hem kendilerini hem trafiği böyle tehlikeye atıyorlar

Muhtemel kazalara davetiye çıkararak trafiğin akışını etkileyen bilinçsiz yayalar araç sürücülerine de gergin anlar yaşanıyor.

#5
Foto - Hem kendilerini hem trafiği böyle tehlikeye atıyorlar

#6
Foto - Hem kendilerini hem trafiği böyle tehlikeye atıyorlar

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