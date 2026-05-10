Hem görünmez hem ölümcül! Türkiye’nin yeni kamikaze İHA’sı ALPAGU-B ilk kez görücüye çıktı

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden STM, vurucu İHA ailesinin en yeni ve en güçlü üyesi ALPAGU-B’yi SAHA EXPO 2026’da ilk kez sergiledi. Mevcut sistemlere göre daha uzun menzilli ve daha yüksek infilak gücüne sahip olan yeni platform, yapay zeka destekli hedef takip kabiliyeti ve düşük radar görünürlüğü ile modern harp sahasında "oyun değiştirici" bir rol üstleniyor. Özellikle özel kuvvetler için kritik bir güç çarpanı olması beklenen ALPAGU-B, 20 kg'ın altındaki ağırlığına rağmen taşıdığı 4 kg'lık harp başlığıyla tam otonom vuruş gücü sunuyor. İşte detaylar...