Hem görünmez hem ölümcül! Türkiye’nin yeni kamikaze İHA’sı ALPAGU-B ilk kez görücüye çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden STM, vurucu İHA ailesinin en yeni ve en güçlü üyesi ALPAGU-B’yi SAHA EXPO 2026’da ilk kez sergiledi. Mevcut sistemlere göre daha uzun menzilli ve daha yüksek infilak gücüne sahip olan yeni platform, yapay zeka destekli hedef takip kabiliyeti ve düşük radar görünürlüğü ile modern harp sahasında "oyun değiştirici" bir rol üstleniyor. Özellikle özel kuvvetler için kritik bir güç çarpanı olması beklenen ALPAGU-B, 20 kg'ın altındaki ağırlığına rağmen taşıdığı 4 kg'lık harp başlığıyla tam otonom vuruş gücü sunuyor. İşte detaylar...

ALPAGU’nun daha büyük, daha uzun menzilli ve daha yüksek infilak gücüne sahip versiyonu olarak geliştirilen ALPAGU-B; yapay zeka destekli hedef takip kabiliyeti, düşük görünürlük özellikleri ve hassas vuruş yeteneğiyle dikkat çekti. STM tarafından geliştirilen ALPAGU-B, mevcut ALPAGU sistemi ile uzun menzilli kamikaze İHA’lar arasındaki operasyonel boşluğu doldurmak amacıyla geliştirildi.

Tek personel tarafından taşınabilen sistem; özellikle özel kuvvetler, piyade birlikleri ve yüksek riskli operasyon bölgelerinde kullanılmak üzere tasarlandı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “10 km menzilli ALPAGU ve uzun menzilli kamikaze İHA sistemlerimiz arasındaki kritik boşluğu ALPAGU-B ile dolduruyoruz. Bu yeni hamlemizle, taktik sahadan derin harekat sahasına kadar her kademede tam otonom vuruş gücümüzü tamamlamış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Güleryüz, ALPAGU’dan elde edilen saha tecrübelerinin yeni platforma aktarıldığını belirterek, “20 kg’ın altındaki ağırlığına rağmen 4 kg harp başlığı taşıyabilen bu sistemimiz, özellikle özel kuvvetler ve piyade unsurlarımız için kritik bir kuvvet çarpanı olacak.” dedi. ALPAGU-B, yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisiyle hareketli ve sabit hedefleri otonom olarak teşhis ve takip edebiliyor.

Sistem, terminal safhada gerçekleştirdiği hassas dalış kabiliyetiyle hedefi yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebiliyor. Düşük radar kesit alanına sahip gövde yapısı ve düşük akustik izi sayesinde özellikle radar sistemleri, hava savunma unsurları ve kritik hedeflere karşı etkin kullanım sunması hedefleniyor. MIL-STD-331 uyumlu elektronik mühimmat güvenliği ve gelişmiş tetik sistemleriyle donatılan ALPAGU-B’de kullanıcı güvenliği ön planda tutuldu.

Görev iptali ve havada kendini imha modları sayesinde operasyonel kontrolün kullanıcıda kalması sağlanırken, EO/IR kamera sistemi sayesinde gece ve gündüz şartlarında görev icra edebiliyor. Platformun; yerli donanım, milli yazılım ve gömülü sistem mimarisiyle geliştirildiği, farklı arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde optimize edildiği belirtildi.

Yorumlar

turgut

ülkemizde çıkarılan petrol gaz, silah sanayi... ülkemiz ekonomik olarak altın çağını yaşıyor... kişi başına milli gelir yıllık 100 bin doları aşacak...
