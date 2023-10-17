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Helal olsun sana! Bu, soru değil, resmen boru Nedim Şener

2023-10-17 13:43:47
Helal olsun sana! Bu, soru değil, resmen boru Nedim Şener

Nedim Şener, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ (Bölücü Terör Örgütü) üyesi, 1 BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı. Bu şahısları Ağrı’ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP)adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi” açıklamasından hareketle çok önemli bir soruyu gündeme getirdi. Hürriyet gazetesindeki yazısında, “Arabasında terörist taşıyan parti ve milletvekili açık kalabilir mi” diye soran Şener, özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Helal olsun sana! Bu, soru değil, resmen boru Nedim Şener

“Bölücü terör örgütü PKK’nın TBMM’deki temsilciliğini, terör örgütünün propagandasını yapan, örgüt faaliyetlerine yardım yataklık eden HDP, hakkında 2021 yılında Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası açılınca 14 Mayıs 2023 seçimlerine YSP adıyla girdi. (…) İsmini ne kadar değiştirirse değiştirsin, YSP de daha öncekiler gibi PKK’nın siyasi kolu olarak terör örgütünün propagandasını yapıyor, yardım yataklık ediyor. Dün yapılan 4. Olağanüstü Kongresi’nde ise, adını daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan HADEP’e benzeterek, HEDEP (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) olarak değiştirdi.

#2
Foto - Helal olsun sana! Bu, soru değil, resmen boru Nedim Şener

(…) Dünkü kongrede adını HEDEP olarak değiştiren YSP’nin, PKK terör örgütüne yardım yataklık edişiyle ilgili çok önemli bir açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ (Bölücü Terör Örgütü) üyesi, 1 BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı. Bu şahısları Ağrı’ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP)adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi. Milletvekili hakkında soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.”

#3
Foto - Helal olsun sana! Bu, soru değil, resmen boru Nedim Şener

(…) 1990’dan beri, yani tam 33 yıldır aynı filmi defalarca izliyoruz. Anayasa Mahkemesi kapatsa da, adını değiştirse de TBMM, PKK propagandası için kullanılıyor. Milletvekilleri teröristlere yardım yataklık yapıyor. Anayasa Mahkemesi hâlâ HDP ile ilgili karara veremezken, tüm bu suçlar Yargıtay Başsavcılığı’nın gözleri önünde oluyor. TSK, Emniyet, MİT, savcılıklar ve mahkemeler PKK ile siyasi uzantılarına göz açtırmazken, TBMM, bölücü örgütün propagandasının en rahat yapılabildiği yer olma özelliğini koruyor.”

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