2023-10-17 13:43:47 Helal olsun sana! Bu, soru değil, resmen boru Nedim Şener
Nedim Şener, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın “Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ (Bölücü Terör Örgütü) üyesi, 1 BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şahıs yakalanarak tutuklandı. Bu şahısları Ağrı’ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP)adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi” açıklamasından hareketle çok önemli bir soruyu gündeme getirdi. Hürriyet gazetesindeki yazısında, “Arabasında terörist taşıyan parti ve milletvekili açık kalabilir mi” diye soran Şener, özetle şunları kaydetti: