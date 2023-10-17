Helal olsun sana! Bu, soru değil, resmen boru Nedim Şener

“Bölücü terör örgütü PKK’nın TBMM’deki temsilciliğini, terör örgütünün propagandasını yapan, örgüt faaliyetlerine yardım yataklık eden HDP, hakkında 2021 yılında Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası açılınca 14 Mayıs 2023 seçimlerine YSP adıyla girdi. (…) İsmini ne kadar değiştirirse değiştirsin, YSP de daha öncekiler gibi PKK’nın siyasi kolu olarak terör örgütünün propagandasını yapıyor, yardım yataklık ediyor. Dün yapılan 4. Olağanüstü Kongresi’nde ise, adını daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan HADEP’e benzeterek, HEDEP (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) olarak değiştirdi.