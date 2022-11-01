Hazreti Nuh Peygamber ve İsmail Ebul-İz El-Cezeri türbeleri restore edilecek

"Buranın maneviyatını ve ruhunu da yansıtacak bir mekan oluşturacağız." diyen Bilgin, bu alanın yakınında Kırmızı Medrese, Ulu Cami, Mem u Zin Türbesi, Hamidiye Kışlasının bulunduğunu kaydetti. Bilgin, Cizre'nin tarihi bir yer olduğuna işaret ederek, bu tarihin ve kültürün yaşatılması gerektiğini belirtti. Restorasyonun ardından çevredeki binaları da buradaki mimari ile birleştireceklerini anlatan Bilgin, böylece güzel bir eser oluşturacaklarını ifade etti. Bilgin, fikir kendilerinin olsa da bu işin asıl sahibinin iş insanı Ürüm olduğuna işaret ederek, ilçeye hayırlı olmasını dilediği bu çalışma için kendisine ve ailesine teşekkür ettiğini bildirdi. İş İnsanı Ürüm de Vali Osman Bilgin'in desteğiyle ilçeye böyle bir eser kazandıracağı için çok mutlu olduğunu belirterek, en kısa zamanda çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.