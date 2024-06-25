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Yaşam
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Haziran ayında çobanların karla mücadelesi

2024-06-25 23:48:46
Haziran ayında çobanların karla mücadelesi

Hakkari'de çobanlar, karlı arazileri aşarak küçükbaş hayvanları sağıma götürüyor.

#1
Foto - Haziran ayında çobanların karla mücadelesi

Hakkari'de çobanlar, yaylalarda otlattıkları küçükbaş hayvanlarını kar örtüsünün kalkmadığı arazileri aşarak sağımın yapılacağı alanlara götürüyor.

#2
Foto - Haziran ayında çobanların karla mücadelesi

Kış sezonunda önceki yıllara oranla daha fazla kar yağışının etkili olduğu Hakkari'de, yüksek kesimlerdeki bazı bölgelerde kar örtüsü duruyor.

#3
Foto - Haziran ayında çobanların karla mücadelesi

Havanın ısınmasıyla hayvanlarını yaylalarda otlatan çobanlar da sağım için indirdikleri küçükbaş hayvanları kar örtüsünün bulunduğu alanlardan geçirmek zorunda kalıyor.

#4
Foto - Haziran ayında çobanların karla mücadelesi

Karla kaplı bölgelerden geçerken zor anlar yaşayan besiciler, belirli noktalarda yapılan sağımın ardından yine bu güzergahı kullanarak hayvanları otlattıkları yaylalara götürüyor.

#5
Foto - Haziran ayında çobanların karla mücadelesi

#6
Foto - Haziran ayında çobanların karla mücadelesi

#7
Foto - Haziran ayında çobanların karla mücadelesi

#8
Foto - Haziran ayında çobanların karla mücadelesi

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